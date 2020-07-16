في ظل أزمة كورونا.. رئيس مشروعات النواب: لدينا فرصة عظيمة لتطوير المنتج المحلي

بدأ اجتماع لجنة المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر بمجلس النواب، برئاسة النائب محمد كمال مرعي، لمناقشة ملف دعم المجمعات الصناعية فى ضوء تكليف القيادة السياسية ،وذلك بحضور وزير الكهرباء محمد شاكر.





وقال النائب محمد كمال مرعي إن الرئيس عبد الفتاح السيسي يدعم ملف المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، باعتبارها قاطرة التنمية في مصر، وبالأخص في ضوء اجتياز أزمة جائحة فيروس كورونا.





وأضاف "مرعى": لدينا فرصة عظيمة للنهوض بالمنتج المحلي، وذلك من خلال تفعيل دور المجمعات الصناعية والعمل على أفكار خارج الصندوق.. كلها عشان ننهض بمصر والصناعة، مبينا إلى أن ذلك سيحقق دعم للصناعة المحلية، فضلا عن توفير فرص عمل للشباب، وإحلال الواردات ".





وقال "مرعى " إن اللجنة عقدت عدة اجتماعات قبل جائحة كورونا لمناقشة ملف المجمعات الصناعية وتحديدا فى محافظة الغربية موضحا أن التجربة أثبتت أن مستقبل الصناعة المصرية مرتبط بالتوسع فى إنشاء المجمعات الصناعية والعمل على حل بعض المشكلات التى تواجهها.