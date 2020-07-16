AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

برلمان

في ظل أزمة كورونا.. رئيس مشروعات النواب: لدينا فرصة عظيمة لتطوير المنتج المحلي

الخميس 16/يوليه/2020 - 03:52 م
محمد كمال مرعي
محمد كمال مرعي
Advertisements
فريدة محمد
بدأ اجتماع لجنة المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر بمجلس النواب، برئاسة النائب محمد كمال مرعي، لمناقشة ملف دعم المجمعات الصناعية فى ضوء تكليف القيادة السياسية ،وذلك بحضور وزير الكهرباء محمد شاكر.

وقال النائب محمد كمال مرعي إن الرئيس عبد الفتاح السيسي يدعم ملف المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، باعتبارها قاطرة التنمية في مصر، وبالأخص في ضوء اجتياز أزمة جائحة فيروس كورونا.

وأضاف  "مرعى": لدينا فرصة عظيمة للنهوض بالمنتج المحلي، وذلك من خلال تفعيل دور المجمعات الصناعية والعمل على أفكار خارج الصندوق.. كلها عشان ننهض بمصر والصناعة، مبينا إلى أن ذلك سيحقق دعم للصناعة المحلية، فضلا عن توفير فرص عمل للشباب، وإحلال الواردات".

وقال "مرعى " إن اللجنة عقدت عدة اجتماعات قبل جائحة كورونا لمناقشة ملف المجمعات الصناعية وتحديدا فى محافظة الغربية موضحا   أن التجربة أثبتت أن مستقبل الصناعة المصرية مرتبط بالتوسع فى إنشاء المجمعات الصناعية والعمل على حل بعض المشكلات التى تواجهها.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

على مساحة 51 فدانا.. نيفين جامع تعلن انتهاء الأعمال التنفيذية والإنشائية بمجمع الصناعات البلاستيكية بمنطقة مرغم 2 بالإسكندرية

ترشيحاتنا

يشمل المتحدث الرسمي و27 سفيرًا.. قرار جمهوري بترقية عدد من أعضاء السلك الدبلوماسي بوزارة الخارجية

بعد ضربة موجعة لإخوان تونس.. بيان غاضب من النهضة وتحذير للفخفاخ

تسريب من خيمة القذافي.. السعودية «دولة كبيرة ولا بد أن تتمدد وتفرض وجودها».. فيديو

تركيا تتحدى الاتحاد الأوروبي.. وتحذير شديد اللهجة من اليونان

لن تتوقع.. 2000 جنيه سعر فستان أمينة خليل في حفل خطوبتها.. صور

هل يجوز للأب توزيع ممتلكاته بقسمة الميراث حال حياته.. دار الإفتاء تجيب

AdvertisementS

قرار جمهورى بتعيين مندوبين بمجلس الدولة

يستخدمان تطبيقات على الإنترنت.. ضبط فتاتين تمارسان الرذيلة مقابل مبالغ مالية في الدقي

كورونا تنهار.. الفيروس يفقد ثلثي قوته

التعليم: بدء العام الدراسي الجديد 17 أكتوبر.. وإجازة نصف العام 6 فبراير

شوبير: مرتضى منصور لن يخضع للتحقيق فى بلاغات الأهلي

السيسي للقبائل الليبية: مصر تهدف لتفعيل الإرادة الحرة للشعب الليبي

أخبار الرياضة.. شيكابالا يسخر من خالد الغندور والأخير يرد.. الأهلي يضع صالح جمعة تحت المنظار عقب توقيعه للزمالك

إصابة 11 حالة جديدة بفيروس كورونا ووفاة اثنتين في الوادي الجديد

كاف يحسم الأزمة اليوم .. 4 دول تتنافس على استضافة الأهلي والوداد والزمالك والرجاء

إعلان على فيس بوك.. ضبط سيدتين تمارسان الأعمال المنافية للآداب

وسائل تواصل ومنصة إلكترونية.. خدمات جديدة تقدمها للتسهيل على الوافدين الالتحاق بالجامعات المصرية

مكافحة الإخلال بالامتحانات.. النواب يقر 9 قوانين نهائيا الأسبوع المقبل

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بـ 23 ألف دولار أمريكي.. حلا الترك تتلقى سيارة هدية من جدتها

الصحة تنصح بتناوله.. 10 فوائد لـ البطيخ

لن تتوقع.. 2000 جنيه سعر فستان أمينة خليل في حفل خطوبتها.. صور