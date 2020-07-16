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رياضة

اللواء عبد الفضيل شوشة وأحمد سمير يدشنان رياضة الميني فوتبول بمحافظة شمال سيناء

الخميس 16/يوليه/2020 - 04:13 م
تدشين دشنان رياضة
تدشين دشنان رياضة الميني فوتبول بمحافظة شمال سيناء
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عبدالله هشام
دشن اللواء محمد عبد الفضيل شوشه محافظ شمال سيناء ورئيس الاتحاد المصرى للمينى فوتبول أحمد سمير سليمان رياضة الميني فوتبول بمحافظة شمال سيناء صحبة مدير عام مديرية الشباب والرياضة بشمال سيناء ايهاب حسن عبدالوهاب . 

ويقوم الاتحاد المصري الميني فوتبول بدشين عدد من الافرع للإتحاد بمختلف المحافظات وذلك بحضور  وفد من الاتحاد الكابتن فكري صالح رئيس اللجنة الفنية والاستاذ اسامة سيد مقرر لجنة التسويق بالاتحاد  والسادة  أعضاء مجلس إدارة منطقة شمال سيناء للميني فوتبول عماد سالمان اليماني رئيس المنطقة وسليم  سليمان نائب رئيس المنطقة وحسن حسان حسن المدير الفني للمنطقة وسالم سليمان المدير التنفيذي وهاني نصار أمين الصندوق ومحمد منصور ابراهيم المشرف العام علي اللجنة الطبية ومحمود سالم المشرف العام على لجنة شئون العضوية وعلي ايوب المشرف العام على لجنة المسابقات ومحمد كريم المشرف العام علي لجنة الحكام وفيصل محمد أبو هاشم المشرف العام على اللجنة الاعلامية .

وأشاد رئيس الأتحاد أحمد سمير بالمجهود المبذول من  الاستاذ ايهاب حسن مدير مديرية الشباب والرياضة بالمحافظه و عماد اليماني رئيس المنطقة وأعضاء مجلس إدارة المنطقة ليخرج حفل تدشين المنطقه بهذة الصورة المتميزة.

وتوجه رئيس الاتحاد بالشكر الي ايهاب حسن علي تكريمه له باهدائه درع مديرية شباب شمال سيناء لحضورة  واعتباره أول رئيس إتحاد لاي لعبة يزور المحافظة في العشر سنوات الأخيرة  كما توجه بخالص الشكر إلي المحافظ  اللواء محمد عبد الفضيل شوشة علي حفاوة الاستقبال بمقر المحافظة  ودعم رياضة الميني فوتبول بالمحافظة حتي تصير اللعبة الأولي بالمحافظة نظرا للاهتمام الكبير من شباب المحافظة بهذه الرياضة حيث ان هذه الرياضة من ضمن اهدافها البحث عن المواهب الشابة والبعد بشبابنا بعيدا عن عن الإرهاب والمخدرات. 

وقام رئيس الاتحاد احمد سمير  بإهداء معالي المحافظ  نسخة من الإصدار الأول لمجلة الاتحاد  المصري للميني فوتبول. 

وأعلن رئيس الإتحاد عن مفاجأته للمحافظ وشباب المحافظة بوعدهم بوجود فريق من شمال سيناء في الدوري المصري الممتاز الاول للميني فوتبول٠

وأضاف أحمد سمير  : أننا اليوم جئنا لمحافظة شمال سيناء لنعلن ميلاد وتدشين رياضة الميني فوتبول بالمحافظة لنؤكد ايضا أننا سنحارب الإرهاب بالرياضة وبتكاتف ابناء المحافظة من أجل توسيع قاعدة الإنتشار بالمحافظة وأننا جميعا مع قيادتنا ثم يأتي دورنا بالكشف عن المواهب الشابة المليئة بالمحافظة وإعطاء الفرصة لهم لإظهار مواهبهم من خلال أنشطة الاتحاد  وخاصة في ظل أهمية  محافظة شمال سيناء بالنسبة لنا ولكونها مليئة بالمواهب الشابة.

وأعلن رئيس الاتحاد بصفة شخصية تحمل مصاريف انضمام ولاوازم فريق مركز شباب الروضة بالمحافظة لوعد كان وعدهم به منذ ثلاث سنوات قبل اشهار الاتحاد اثناء زيارته لمصابي تفجير مسجد قرية الروضة بمستشفي معهد ناصر بالقاهرة . 

كما أعلن عن فتح باب الانضمام للأندية ومراكز الشباب المسجلة للانضمام للمنطقة للتأكيد علي أن الهدف الأسمي هو مشاركة الجميع وتوسيع قاعدة الإنتشار.  

وتخلل حفل التدشين شرح كامل من رئيس الاتحاد أحمد سمير  عن رياضة الميني فوتبول وقواعداها وآليات المرحلة المقبلة  وتم فتح باب النقاش والأسئلة من السادة رؤساء الأنديه ومراكز الشباب وقام رئيس الإتحاد أحمد سمير بالرد علي جميع أسئلتهم وإستفساراتهم وفي الختام توجة أحمد سمير بالشكر والتقدير للسادة الحضور وأعضاء مجلس إدارة المنطقة والسادة الإعلاميين الحضور  متمنيا لهم التوفيق والنجاح في نشر اللعبة في محافظة سيناء الغالية علي كل المصريين واختتم حديثه بتحيا مصر رئيسا وجيشا وشعبا.
اللواء عبد الفضيل شوشة وأحمد سمير يدشنان رياضة الميني فوتبول بمحافظة شمال سيناء
اللواء عبد الفضيل شوشة وأحمد سمير يدشنان رياضة الميني فوتبول بمحافظة شمال سيناء
اللواء عبد الفضيل شوشة وأحمد سمير يدشنان رياضة الميني فوتبول بمحافظة شمال سيناء
اللواء عبد الفضيل شوشة وأحمد سمير يدشنان رياضة الميني فوتبول بمحافظة شمال سيناء
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