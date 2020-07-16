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اقتصاد

الإعلان عن استثمارات أجنبية قريبا.. وزير التموين: 18.5٪ حجم مساهمة التجارة الداخلية فى الدخل القومى

الخميس 16/يوليه/2020 - 02:46 م
صدى البلد
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ولاء عبد الكريم
أكد وزير التموين والتجارة الداخلية على المصيلحى، أن قطاع التجارة الداخلية يعد قطاع التنمية، حيث إن حجم العمالة بالقطاع يصل إلى 33% من إجمالى حجم القوى العاملة فى مصر.


وأوضح أن حجم إجمالي الناتج القومي من قطاع التجارة يبلغ 14.5% ونستهدف زيادته إلى 22% من إجمالى الناتج القومى، إضافة إلى أن نسبة مساهمة قطاع نقل البضائع داخليا تصل إلى نحو 4٪ ، لافتا إلى أن هذا يؤدى إلى مساهمة قطاع التجارة الداخلية فى الناتج القومى التى تصل إلى 18.5٪.


 وقال إن مساهمة قطاع التجارة الداخلية فى الدخل القومى تقترب إلى مساهمة قطاع الاتصالات والتكنولوجيا الذى يصل إلى 19٪، موضحا أن القطاع يعتبر من أكبر القطاعات المساهمة فى الناتج القومى.




وأضاف الوزير، خلال ندوة الجمعية المصرية اللبنانية لرجال الأعمال عبر الفيديو كونفرانس اليوم، الخميس، أن حجم التجارة الداخلية الرسمية لا يتعدى نسبته ما بين 10 و12٪.

 

ولفت إلى أنه سيتم قريبا الإعلان عن استثمارات أجنبية جديدة فى مجال إنشاء المناطق اللوجستية وأسواق تجارية كبرى بالعديد من المناطق، الأمر الذى سينعكس على توفير السلع وتقليل حلقات التداول، وبالتالى ستنعكس على انخفاض الأسعار لصالح المستهلك بجانب أيضا توفير فرص عمل.


وأشار إلى أن التوسع فى إنشاء المناطق اللوجستية والأسواق التجارية الكبرى سيعمل على تقليل حلقات التداول بين السلع، وبالتالى سيحد من الهدر وتقليل تكاليف النقل، الأمر الذى سيؤدى إلى انخفاض أسعار السلع إلى ما يقرب من 25 إلى 35%.

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