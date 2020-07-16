رئيس مشروعات البرلمان يطالب بوضع خريطة استثمارية للمشروعات الصغيرة لكل محافظة

طالب النائب محمد كمال مرعى رئيس لجنة المشروعات المتوسطة و الصغيرة بمجلس النواب بوضع خريطة استثمارية للمشروعات الصغيرة لكل محافظة وفقا للاحتياجات الخاصة بها بالاشتراك بين كل محافظة و جهاز تنمية المشروعات و اضاف لابد من التفكير خارج الصندوق.





جاء ذلك خلال اجتماع لجنة المشروعات الصغيرة و المتوسطة و التى تناقش توجيهات رئيس الجمهورية الرئيس عبد الفتاح السيسي بإنشاء ١٣ مجمعا صناعيا على مستوى الجمهورية و حسم المشكلات و ازالة المعوقات التي تعيق انشاء و تشغيل المناطق الصناعية في المجمعين الصناعيين لمحافظتي الفيوم و البحيرة.





و علق محمد عبد الملك رئيس القطاع المركزي لفروع جهاز تنمية المشروعات " نزور كافة المحافظات و يتم التنسيق مع المحافظين لوضع خريطة الاستثمار وفق رؤية كل محافظة و الإمكانيات الخاصة بها و قال " تمت زيارة لمحافظة الشرقية ثم ستنظم زيادة لمحافظة القليوبية و يليها تغطية كافة المحافظات.









و عقب النائب محمد كمال مرعى رئيس لجنة المشروعات المتوسطة و الصغيرة بمجلس النواب قائلا " نطالب ان تتشكل لجنة خاصة لهذا الامر على ان ترسل تقرير شهري و توصياتها حول الخريطة الاستثمارية للجنة".