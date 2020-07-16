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برلمان

رئيس مشروعات البرلمان يطالب بوضع خريطة استثمارية للمشروعات الصغيرة لكل محافظة

الخميس 16/يوليه/2020 - 02:06 م
صدى البلد
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فريدة محمد
 طالب النائب محمد كمال مرعى رئيس لجنة المشروعات المتوسطة و الصغيرة بمجلس النواب بوضع خريطة استثمارية للمشروعات الصغيرة  لكل محافظة وفقا للاحتياجات الخاصة بها  بالاشتراك بين كل محافظة و جهاز تنمية المشروعات و اضاف لابد من التفكير خارج الصندوق. 

جاء ذلك  خلال اجتماع لجنة المشروعات الصغيرة و المتوسطة و التى تناقش توجيهات رئيس الجمهورية الرئيس عبد الفتاح السيسي  بإنشاء ١٣ مجمعا صناعيا على مستوى الجمهورية  و حسم المشكلات و ازالة المعوقات التي تعيق انشاء و تشغيل المناطق الصناعية في المجمعين الصناعيين لمحافظتي الفيوم و البحيرة. 

و علق  محمد عبد الملك رئيس القطاع المركزي لفروع جهاز تنمية المشروعات " نزور  كافة المحافظات و يتم التنسيق مع المحافظين لوضع خريطة الاستثمار وفق  رؤية كل محافظة  و الإمكانيات الخاصة بها  و قال " تمت زيارة لمحافظة الشرقية   ثم ستنظم زيادة لمحافظة القليوبية  و يليها تغطية كافة  المحافظات. 


و عقب النائب محمد كمال مرعى رئيس لجنة المشروعات المتوسطة و الصغيرة بمجلس النواب قائلا " نطالب ان تتشكل لجنة خاصة لهذا الامر على ان ترسل  تقرير شهري و توصياتها حول  الخريطة الاستثمارية للجنة". 
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