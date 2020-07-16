وزير خارجية فرنسا : نقدّم الدعم الكامل للعراق في مواجهة الجماعات المتطرفة.. فيديو

قال وزير خارجية فرنسا ، جان إيف لورديان ، إن فرنسا تقدم كافة الدعم وتضامنها الكامل للعراق فى مواجهة الجماعات المتطرفة "داعش".





وأضاف جان إيف لورديان ، خلال كلمته بمؤتمر صحفى جمعه بنظيره الفرنسى، أن الرئيس الفرنسى ماكرون يهتم بالعلاقات مع العراق ونقدم كافة أشكال الدعم للشعب العراقى .





وأشار وزير خارجية فرنسا، إلى أن فرنسا تعمل على الاستمرار فى التعاون مع العراق بما فى ذلك القضاء على داعش.





ولفت وزير خارجية فرنسا، إلى أن المناقشات تطرقت إلى الوضع الإقليمى والدولى وكيفية مساعدة الاتحاد الأوروبى للعراق .





يذكر أن العراق قد فرضت يوم الأربعاء إجراءات أمنية وعسكرية صارمة على المنافذ البحرية للبلاد ، وصرح رئيس الوزراء العراقي، مصطفى الكاظمي، أن القوات التي تحمي المنافذ سيتم استبدالها بين فترة وأخرى.



