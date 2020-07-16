التموين: جار إنشاء 3 مناطق لوجستية حدودية

التموين والتجارة الداخلية ان هناك دراسة للبنية الأساسية للتجارة الداخلية بالوزارة . قال على المصيلحى وزيران هناك دراسة للبنية الأساسية للتجارة الداخلية بالوزارة .





ولفت إلى أنه سيتم إنشاء مناطق لوجيستية متنوعة منها مناطق لوجيستية تجارية على الحدود المصرية، حيث سيتم إنشاء منطقة بعد مرسى مطروح بجوار الحدود مع ليبيا، ومنطقة أخرى في العريش،-وتأخر تنفيذها بسبب الأوضاع الأمنية هناك، ومنطقة ثالثة جنوب أسوان للتعاون مع السودان، وستكون هذه المناطق اللوجيستية تحت إدارة وزارتي التموين والنقل.





وتابع الوزير خلال ندوة الجمعية المصرية اللبنانية لرجال الأعمال عبر الفيديو كونفرانس اليوم الخميس أنه سيتم إنشاء مناطق لوجيتسية خارجية منها في الدول الأفريقية، لدعم المصدرين المصريين لتشغيل المصانع المصرية، علاوة على مناطق إقليمية لخدمة أكبر من محافظة، كما سيتم عرض إنشاء سلاسل تجارية ومولات بالمحافظات.









وقال الوزير، إن الوزارة لن تستثمر في الأراضي، وستمنحها بحق الانتفاع، كما سيتم تقسيط قيمة هذه الأراضي، مضيفا أن هناك 18 محافظة من 27 محافظة جاري العمل على إنشاء مناطق لوجيستية بها منها المنطقة اللوجستية/التجارية بالغربية على مساحة 82 فدانًا، والمنطقة اللوجستية بالبحيرة على مساحة 19 فدانًا، والمنطقة التجارية بالبحيرة على مساحة 48 فدانًا، والمركز التجاري بالشرقية على مساحة 4 أفدنة.





وأشار إلى أنه جار طرح المنطقة اللوجستية/التجارية بقنا على مساحة 15.5 فدان، والمنطقة اللوجستية/التجارية بالمنوفية على مساحة 13 فدانًا.





ولفت إلى أنه تم التعاقد مع مع شركة "رانجيس" الفرنسية التي تعد من كبرى الشركات التي تدير أسواق الجملة، لبدء وضع خطة لتطوير أسواق الجملة في مصر لتقليل حلقات التداول والفاقد والعمل من خلال بنية أساسية ومعلوماتية للأسواق التي تمتلكها مصر، إلا أن أزمة فيروس كورونا عطلت تقديمها تلك الخطة.

وأضاف الوزير، أن الرئيس السيسي، وافق على خطة تطوير المخازن الاستراتيجية في مصر، وتم الموافقة على 7 محافظات تشمل (الجيزة- بني سويف- قنا- القليوبية- الغربية- الإسماعيلية– البحيرة)، بهدف زيادة المخزون الاستراتيجي من السلع الأساسية إلى 8 أو 9 أشهر، مشيرا إلى أنه سيتم عقد اجتماع مع كبرى الشركات لإنشاء تلك المخازن.



