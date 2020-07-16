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ثقافة

أحمد مراد يلتقي بقرائه ويجيب عن الأسئلة الخاصة بـ «لوكاندة بير الوطاويط»

الخميس 16/يوليه/2020 - 03:50 م
صدى البلد
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طارق موسى

التقى الكاتب الروائى  أحمد مراد مساء أمس الأربعاء مع قرائه في لقاء حي عبر صفحة دار الشروق على  موقع التواصل الاجتماعى فيسبوك، وأجاب مراد على أسئلة كثيرة عن رواياته وأفلامه، واجتذب اللقاء مئات المتابعين وتلقى آلاف التعليقات. 

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وقال مراد عن روايته الجديدة"لوكاندة بير الوطاويط" أنه استغرق في تأليفها أكثر من عامين، وأنه انتهى من المراجعة النهائية للرواية تمهيدا لصدورها قريبا.

وردا على سؤال عن عنوان الرواية أجاب أنه مستمد من منطقة "بير الوطاويط" الموجودة في حي السيدة زينب الذي نشأ فيه مراد والذي تدور فيها  أحداث الرواية.

وكانت دار الشروق قد تلقت رسالة أمس 14 يوليو من دار نشر جديدة نشرت 9 إصدارات من الكتب المصورة، تطلب فيها بحث إمكانية تغيير العنوان لأن لديها مشروع نشر مستقبلي بعنوان فيه تشابه.

وردت دار الشروق على هذه الرسالة فور تلقيها، وأوضحت أن الرواية تحت الطبع الآن، ومن المنتظر صدور الرواية خلال أيام قبل عيد الأضحى.

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