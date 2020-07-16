AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

محافظات

يحدث في بني سويف.. إزالة 120 حالة تعدٍ على أراضي أملاك الدولة

الخميس 16/يوليه/2020 - 02:25 م
إزالة التعديات
إزالة التعديات
Advertisements
محمد عبدالحليم
أكد الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف انتظام سير العمل في الموجة الــ 16 من حملات إزالة التعديات على الأراضى الزراعية وأراضى أملاك الدولة،والتي بدأت"الأربعاء قبل الماضي وتستمر حتى نهاية الشهر الحالي"، وذلك في إطار الحملات المكثفة التي تنفذها الحكومة للحفاظ على حقوق الدولة واسترداد حق الشعب،وتأكيد هيبة الدولة من خلال إزالة كافة صور التعديات على أراضى أملاك الدولة والأراضى الزراعية ومواجهة البناء المخالف ،في ضوء توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى بمواصلة جهود استرداد أراضى الدولة وحفظ حق الشعب ومواجهة ظاهرة التعدي على أملاك الدولة والأراضى الزراعية والبناء المخالف. 

وصرح المحافظ، بأنه تمت إزالة 41 حالة تعد بكوم أبو خلاد مركز ناصر،بواقع:30 حالة تعد بالبناء المخالف على 4395م، و5 حالات على مساحة 138م على أرض تابعة للري، و6 حالات تعد على أرض زراعية بمساحة 7 قراريط، ليصل إجمالى الحالات التي تمت إزالتها" منذ انطلاق الموجة الحالية وحتى صباح اليوم"إلى 120 حالة، مشيرًا إلى أن أجهزة المحافظة قد أتمت استعداداتها لتنفيذ الموجة الحالية من حملات الإزالة  في ظل تنسيق مستمر بين كافة الأجهزة التنفيذية من جهات ولاية ووحدات محلية وكل الجهات المعنية،وذلك على مدار اليوم من خلال غرفة العمليات بالمحافظة مع كافة الوحدات المحلية،لمتابعة تنفيذ قرارات الإزالة على التعديات بمراكز المحافظة بالتزامن مع إزالة التعديات في المهد. 

اقرأ أيضًا: 

كما أكد المحافظ على أن ملف مواجهة التعديات على أراضي الدولة واسترداد حق الشعب في مقدمة أولويات الجهاز التنفيذي بالمحافظة،مشددا على ضرورة استثمار موجات الإزالة التي تنفذها الحكومة لتحقيق أكبر مستهدف منها واسترداد أكبر مساحات الأرضي المتعدي عليها سواء بالبناء المخالف أو بزراعات غير جادة والتصدى لكافة صور وأشكال البناء المخالف والعشوائي سواء على أراضى الدولة أو الأراضى الزراعية. 

من جهته أوضح السكرتير العام اللواء هشام شادي أنه"تنفيذا لتوجيهات المحافظ الدكتور محمد هاني غنيم"،فقد تم الإعداد والتنسيق التام مع كافة الجهات والأجهزة التنفيذية والأمنية والوحدات المحلية لبدء تنفيذ الموجة الـ16 التي انطلقت في الثامن من يوليو الشهر الحالي، حيث تم إعداد جدول زمنى بالتعاون مع الجهات المعنية من الوحدات المحلية وجهات الولاية وبالتنسيق مع الجهات الأمنية يغطى كافة مراكز المحافظة.

فيما أشار أحمد إبراهيم مدير عام الأملاك،أن الإزالات تشمل الأراضى التي لا يجوز تقنينها وعليها أوضاع ومنفعة عامة للدولة والحالات التي لم تتقدم أصلًا بطلبات تقنين،والحالات التي تقدم بشانها طلب تقنين فقط ولم تستكمل أية إجراءات،وكذا الحاصلين على أذونات سداد رسوم ولم تُسدًد، وأيضا من سدًد رسوم فحص ولم يُسدًد رسوم معاينة ،علاوة على  الحالات التي أقرت لجان البت بعدم انطباق شروط التقنين عليها،فضلا عن إزالة التعديات على الأراضى الزراعية والبناء المخالف والعشوائي سواء على أراضى أملاك الدولة أو الأراضى الزراعية.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

في أول أيام الموجة 16.. إزالة 41 حالة تعد على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة بالشرقية

أول أيام الموجة الـ 16.. إزالة 12 حالة تعديات على أملاك الدولة في بني سويف

خلال المواجة الـ 16.. إزالة 27 حالة تعدي علي الأراضي الزراعية وأملاك الدولة بالشرقية

ضمن الموجة الـ16.. إزالة 34 حالة تعدى على أراضي الدولة ببني سويف

إزالة 63 حالة تعد على أراضي الدولة وأخرى زراعية في بني سويف

موجة الإزالات.. إزالة 105 حالات تعد في المنيا

ترشيحاتنا

بهذا الفعل تخسر خير الدنيا والآخرة.. تعرف عليه

العثور على أغرب سمكة تشبه الإنسان | شاهد

مكافحة الإخلال بالامتحانات.. النواب يقر 9 قوانين نهائيا الأسبوع المقبل

«شاهد» تعرض القصة الكاملة لحادث السطو على منزل نانسي عجرم اليوم

الكرملين يرد على مشاركة الجيش الروسي في العمليات العسكرية بليبيا

شاهد.. لحظة اقتحام الرجل الأخضر مدينة الإنتاج الإعلامي حاملا سلاحا أبيض

AdvertisementS

يستخدمان تطبيقات على الإنترنت.. ضبط فتاتين تمارسان الرذيلة مقابل مبالغ مالية في الدقي

كورونا تنهار.. الفيروس يقفد ثلثي قوته

علامات جديدة تدل على الإصابة بفيروس كورونا ..صور

السيسي للقبائل الليبية: مصر تهدف لتفعيل الإرادة الحرة للشعب الليبي

إعلان على فيس بوك.. ضبط سيدتين تمارسان الأعمال المنافية للآداب

إصابة 11 حالة جديدة بفيروس كورونا ووفاة اثنتين في الوادي الجديد

كاف يحسم الأزمة اليوم .. 4 دول تتنافس على استضافة الأهلي والوداد والزمالك والرجاء

أخبار الرياضة.. شيكابالا يسخر من خالد الغندور والأخير يرد.. الأهلي يضع صالح جمعة تحت المنظار عقب توقيعه للزمالك

وسائل تواصل ومنصة إلكترونية.. خدمات جديدة تقدمها للتسهيل على الوافدين الالتحاق بالجامعات المصرية

شوبير: مرتضى منصور لن يخضع للتحقيق فى بلاغات الأهلي

مكافحة الإخلال بالامتحانات.. النواب يقر 9 قوانين نهائيا الأسبوع المقبل

شاهد.. لقاء السيسي ومشايخ وأعيان القبائل الليبية

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بملابس البيت.. نسرين طافش تستعرض جمالها بإطلالة جذابة.. شاهد

رانيا يوسف وليلى علوي وروبي الأبرز.. شاهد إطلالات النجمات خلال أسبوع

7 ماسكات طبيعة لعلاج تقصف ومشاكل الشعر