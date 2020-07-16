وزير التموين: لأول مرة إتاحة السجل التجارى إلكترونيًا سبتمبر المقبل

أعلن الدكتور على المصيلحي، وزير التموين، إتاحة السجل التجاري للشركات إلكترونيًا على نهاية أغسطس أو سبتمبر من خلال إجراءات إلكترونية للشركات تمكنها من استصدار السجل عبر الإنترنت، وذلك في إطار التحول الرقمي للحكومة لكافة الأعمال سواء للتموين أو للتجارة الداخلية، مضيفا: "الزحمة في السجل التجاري أصبحت في خبر كان".





الجمعية المصرية اللبنانية لرجال الأعمال عبر الفيديو كونفرانس اليوم الخميس عن قرب إنشاء السجل الموحد للمنشآت الاقتصادية، يضم دمج كل من السجل التجاري، والسجل الصناعى، وسجل المستوردين، وسجل المصدرين، وسجل الوكلاء والوسطاء التجاريين فى سجل واحد، وسيتبع "السجل الموحد للمنشآت الاقتصادية" جهاز تنمية التجارة الداخلية وذلك بدلًا من تعدد السجلات وتناثر تنظيمها التشريعى بين عدة قوانين ولوائح تنفيذية، فضلًا عن اختصاره للإجراءات، حيث يقيد النشاط مرة واحدة فقط بالسجل الموحد بدلًا من تعدد القيد بين أكثر من سجل لبعض الأنشطة كما هو عليه الحال الآن. كما أعلن الوزير خلال ندوةعبر الفيديو كونفرانس اليوم الخميس عن قرب إنشاء السجل الموحد للمنشآت الاقتصادية، يضم دمج كل من السجل التجاري، والسجل الصناعى، وسجل المستوردين، وسجل المصدرين، وسجل الوكلاء والوسطاء التجاريين فى سجل واحد، وسيتبع "السجل الموحد للمنشآت الاقتصادية" جهاز تنمية التجارة الداخلية وذلك بدلًا من تعدد السجلات وتناثر تنظيمها التشريعى بين عدة قوانين ولوائح تنفيذية، فضلًا عن اختصاره للإجراءات، حيث يقيد النشاط مرة واحدة فقط بالسجل الموحد بدلًا من تعدد القيد بين أكثر من سجل لبعض الأنشطة كما هو عليه الحال الآن.





وأضاف المصيلحى أن الغرض من السجل الموحد هو إنشاء وثيقة واحدة بيد صاحب المنشآة مُثبت فيها جميع بياناته الأساسية المتعلقة بالنشاط الذى يمارسه لتكون حُجة له حال تعامُله مع جميع جهات الدولة، ويمكنه استخراجها بطريقة سهلة ومُيسرة ومن أى مكان فى جميع أنحاء الجمهورية لمواكبة تطور الحركة التجارية وصولًا لتنشيط حركة التجارة وتحقيق التنمية المستدامة.