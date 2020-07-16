وزير خارجية العراق: المنظمات الفرنسية ستعمل على مساعدة النازحين "فيديو"

قال وزير خارجية العراق، فؤاد حسين، إن اللقاء الذي جمعه بنظيره الفرنسي تطرق لمواصلة الجهود الأمنية والعسكرية ضد الجماعات المتطرفة وعلى رأسها تنظيم "داعش" الإرهابي.





وأضاف فؤاد حسين، خلال كلمته بمؤتمر صحفى جمعه بنظيره الفرنسي، أن لقاءه بنظيره الفرنسي تضمن إعادة فرنسا للمدن المدمرة العراقية جراء العمليات المتطرفة "داعش".





وأشار إلى أن المنظمات الفرنسية ستعمل على مساعدة النازحين العراقيين الموجودين فى مخيمات ، كما تطرق لقاءه بنظيره الفرنسى للوضع الإقليمي والتوترات الموجودة وأوجه التعاون في هذا المجال.





ولفت فؤاد حسين، إلى أن لقائه بنظيره وزير الخارجية الفرنسى للوضع الدولى وكيفية مساعدة الاتحاد الأوروبى للعراق وخاصة للمجال الاقتصادي والسياسي.





يذكر أن العراق فرض أمس الأربعاء، إجراءات أمنية وعسكرية صارمة على المنافذ البحرية للبلاد، وصرح رئيس الوزراء العراقي، مصطفى الكاظمي، بأن القوات التي تحمي المنافذ سيتم استبدالها بين فترة وأخرى.