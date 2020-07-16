بالأسماء.. ننشر ترقيات 211 من أعضاء السلك الدبلوماسي

أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي، قرارا جمهوريا بترقية 211 من أعضاء السلك الدبلوماسي بوزارة الخارجية، ومنهم السفير محمد إدريس مندوب مصر الدائم بالأمم المتحدة فى نيويورك، والسفير عمر سليم سفير مصر فى مدريد، والسفير حسام زكي الأمين المساعد لجامعة الدول العربية ،والسفير أيمن كامل سفير مصر فى طوكيو، إلى درجة سفير من الفئة الممتازة.





كما شملت الترقيات السفراء سيف قنديل، خالد عزمي، عمرو الشربيني، فضلًا عن ترقية عدد من سفراء مصر بالخارج ومنهم سفرائنا فى بيروت ونيروبي واسلام اباد ونيقوسيا وجيبوتى .





كما تضمّن القرار ترقية السفير أحمد حافظ المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية.





هذا وشمل قرار الترقيات ترقية (7) سفراء إلى سفير من الفئة الممتازة، و(20) وزيرًا مفوضًا إلى درجة سفير، و(35) مستشارًا إلى درجة وزير مفوض، و(38) سكرتير أول إلى درجة مستشار، و(42) سكرتير ثانى الى درجة سكرتير اول، و(43) سكرتير ثالث إلى درجة سكرتير ثانى، و(26) ملحقاً إلى درجة سكرتير ثالث.