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أخبار البلد

بالأسماء.. ننشر ترقيات 211 من أعضاء السلك الدبلوماسي

الخميس 16/يوليه/2020 - 02:48 م
الرئيس عبد الفتاح
الرئيس عبد الفتاح السيسي
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محمد وديع
أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي، قرارا جمهوريا بترقية 211 من أعضاء السلك الدبلوماسي بوزارة الخارجية، ومنهم السفير محمد إدريس مندوب مصر الدائم بالأمم المتحدة فى نيويورك، والسفير عمر سليم سفير مصر فى مدريد، والسفير حسام زكي الأمين المساعد لجامعة الدول العربية ،والسفير أيمن كامل سفير مصر فى طوكيو، إلى درجة سفير من الفئة الممتازة.

كما شملت الترقيات السفراء سيف قنديل، خالد عزمي، عمرو الشربيني، فضلًا عن ترقية عدد من سفراء مصر بالخارج ومنهم سفرائنا فى بيروت ونيروبي واسلام اباد ونيقوسيا وجيبوتى .

كما تضمّن القرار ترقية السفير أحمد حافظ المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية.

هذا وشمل قرار الترقيات ترقية (7) سفراء إلى سفير من الفئة الممتازة، و(20) وزيرًا مفوضًا إلى درجة سفير، و(35) مستشارًا إلى درجة وزير مفوض، و(38) سكرتير أول إلى درجة مستشار، و(42) سكرتير ثانى الى درجة سكرتير اول، و(43) سكرتير ثالث إلى درجة سكرتير ثانى، و(26) ملحقاً إلى درجة سكرتير ثالث.
بالأسماء.. ننشر ترقيات 211 من أعضاء السلك الدبلوماسي
بالأسماء.. ننشر ترقيات 211 من أعضاء السلك الدبلوماسي
بالأسماء.. ننشر ترقيات 211 من أعضاء السلك الدبلوماسي
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يشمل المتحدث الرسمي و27 سفيرًا.. قرار جمهوري بترقية عدد من أعضاء السلك الدبلوماسي بوزارة الخارجية

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