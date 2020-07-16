بعد تأجيل أولمبياد الشباب فى السنغال.. أحمد مجاهد يوجه رسالة إلى اتحاد الكرة

وجه المهندس أحمد مجاهد عضو إتحاد الكرة السابق رسالة إلى مسؤلى اتحاد الكرة بشأن مسابقات الناشئين والشباب.





كانت اللجنة الأوليمبية الدولية قررت تأجيل أولمبياد الشباب الذى كان مقررا أن تستضيفه السنغال الى عام ٢٠٢٦.





قال المهندس أحمد مجاهد عضو إتحاد الكرة السابق عبر الصفحة الشخصية بموقع التواصل الاجتماعى فيسبوك:" الأخوة في الجبلاية في مسابقات الناشئين السنوات الزوجية تنتهي منتخباتها بعد كأس العالم تحت ١٧ سنة و يستمر المميز منها بعد ذلك في المرحلة الاعلى".





تابع:" أما مواليد السنوات الفردية تستمر منتخباتهم حتى كأس العالم للشباب و كل أربع سنوات يكون هناك مواليد نسميها السن الذهبي لأنه يشارك في كأس العالم للشباب ثم يستمر للمشاركة في الاوليمبيات مثل مواليد ٨٩ و ما بعدها و شاركت في لندن ٢٠١٢ ثم ٩٣ و لم نوفق في التصفيات ثم ٩٧ و هم ابطال أفريقيا و تأهلوا لبكين و من بعدهم مواليد ٢٠٠١ و هم يستعدون الأن لخوض التصفيات الأفريقية لكأس العالم للشباب ثم يستمرون حتى اوليمبياد ٢٠٢٤ و من بعدهم مواليد ٢٠٠٥ لهم كأس عالم للشباب ثم اوليمبياد ٢٠٢٨".





أضاف:" أي أن مواليد ٢٠٠٥ من الأعمار الذهبية و من الطبيعي أن تكون مواليد ٢٠٠٥ بطولة جمهورية قبل مواليد ٢٠٠٦

ناهيك عن مسابقة الناشئين تحت ٢٢ سنة".



