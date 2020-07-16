"تعليمي طنطا" تنجح في إجراء 99 قسطرة قلبية تشخيصية وعلاجية

أعلن الدكتور مجدي سبع رئيس جامعة طنطا نجاح وحدة تركيبات وعيوب القلب الخلقية بمستشفى طنطا التعليمي العالمي فى إجراء 99 حالة قسطرة قلبية تشخيصية وعلاجية اعتبارًا من يونيه 2019 حتي يونيه 2020 م.





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أوضح الدكتور أحمد غنيم عميد طب طنطا ورئيس مجلس إدارة المستشفيات الجامعية بطنطا، أن مثل هذه التدخلات الدقيقة تأتي تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية بإنهاء قوائم الانتظار بالمستشفيات، خاصة في ضوء ما تمتلكه المستشفى التعليمي العالمي من إمكانات بشرية وتجهيزات طبية عالية المستوى في إقليم الدلتا.

وقال الدكتور محمود سليم مدير المستشفى التعليمي العالميون، أنه تم إجراء الـ 99 حالة تحت إشراف الفريق الطبى برئاسة الدكتوره رغده غنيمي الشيخ أستاذ أمراض القلب ورئيس الوحدة، شملت إجراء 14 حالة قسطرة تشخيصية، و 28 غلق ثقب بين الأذين، و 9 حالات غلق ثقب بين البطين، و 18 غلق وصلة شريانية، 13 توسيع صمام رئوي، و 3 توسيع صمام أورطي طوارئ، و 3 تدخلات لتوسيع وتركيب دعامة الأورطي النازل، وعمل ثقب بالقلب لاختلاف الشرايين طوارئ ل 5 حالات، 3 تركيب دعامة للوصلة الشريانية طوارئ، وإزالة 2 جسم غريب من داخل القلب بالصيادة .