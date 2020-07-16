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تعليم

"تعليمي طنطا" تنجح في إجراء 99 قسطرة قلبية تشخيصية وعلاجية

الخميس 16/يوليه/2020 - 03:40 م
مستشفى جامعة طنطا
مستشفى جامعة طنطا
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أحمد على

أعلن الدكتور مجدي سبع رئيس جامعة طنطا نجاح وحدة تركيبات وعيوب القلب الخلقية بمستشفى طنطا التعليمي العالمي فى إجراء 99 حالة قسطرة قلبية تشخيصية وعلاجية اعتبارًا من يونيه 2019 حتي يونيه 2020 م.


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أوضح الدكتور أحمد غنيم عميد طب طنطا ورئيس مجلس إدارة المستشفيات الجامعية بطنطا، أن مثل هذه التدخلات الدقيقة تأتي تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية بإنهاء قوائم الانتظار بالمستشفيات، خاصة في ضوء ما تمتلكه المستشفى التعليمي العالمي من إمكانات بشرية وتجهيزات طبية عالية المستوى في إقليم الدلتا.

 

وقال الدكتور محمود سليم مدير المستشفى التعليمي العالميون، أنه تم إجراء الـ 99 حالة تحت إشراف الفريق الطبى برئاسة الدكتوره رغده غنيمي الشيخ أستاذ أمراض القلب ورئيس الوحدة، شملت إجراء 14 حالة قسطرة تشخيصية، و 28 غلق ثقب بين الأذين، و 9 حالات غلق ثقب بين البطين، و 18 غلق وصلة شريانية، 13 توسيع صمام رئوي،  و 3 توسيع صمام أورطي طوارئ، و 3 تدخلات لتوسيع وتركيب دعامة الأورطي النازل، وعمل ثقب بالقلب لاختلاف الشرايين طوارئ ل 5 حالات، 3 تركيب دعامة للوصلة الشريانية طوارئ، وإزالة 2 جسم غريب من داخل القلب بالصيادة.

 

من جانبه، وجه الدكتور حسن التطاوي المدير التنفيذي للمستشفيات الشكر للطاقم الطبي بوحدة تركيبات وعيوب القلب الخلقية بقسم القلب بطب طنطا برئاسة د. رغده غنيمي الشيخ أستاذ أمراض القلب ورئيس الوحدة، والذي يضم كلا من  د. سحر عبدالله الشدودي أستاذ أمراض القلب، د.سوزان بيومي الحغني أستاذ مساعد أمراض القلب، والمدرسين بالقسم وهم د. سهي رميح، د.فاطمه أبو السعود طه، د. دينا عبد السلام، د.علياء شعبان، د. مروه حبيب  مدرس أمراض القلب، د. أسماء رمضان ، والمدرسين المساعدين : د. هبه صفوت، د. محمد عشيبه مدرس مساعد أمراض القلب، د. نوران مصطفي، د. مروه أبو حمر، د. ايمان حسن، د. رنيم، د. ريم راشد.

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