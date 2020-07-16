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ثقافة

مدير المركز القومي للترجمة: نسعي لدمج الشباب في الحركة الثقافية

الخميس 16/يوليه/2020 - 02:54 م
صدى البلد
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جمال الشرقاوي
تنطلق اليوم أول مسابقة من نوعها تستهدف شباب المترجمين من طلاب الدراسات العليا الجامعات المصرية ،والتي تقدمها وزارة الثقافة المصرية ممثلة في المركز القومي للترجمة ، بالتعاون مع وزارة التعليم العالي .

وقالت  الدكتورة علا عادل، مديرة المركز القومي للترجمة :"سعداء للغاية لتقدير أهمية دور الترجمة و دمج الشباب في الحركة الثقافية ،وبالتالي فان المركز دائما ما أخذ على عاتقه دعم شباب المترجمين ،وهو حريص دائما على القيام بعملية دمج الشباب في الحركة الثقافية، لإعدادهمللمستقبل والنهل من الثراء الثقافي والمعرفي؛و هذا يؤكد الثقة التي يتمتع بها المركز".

و أكدت:"يقوم المركز بمرافقة الشباب طلاب الجامعات بداية باختيار العمل ،واستيفاء حقوق الملكية الفكرية ، ثم عملية الترجمة والمراجعة .، وعلى صعيد أخر ،يتيح المركز كافة الخدمات والمساعدات من خلال إتاحة إصداراته على موقع الوزارة ،و توفير كل سبل المساعدة لفريق العمل والمشرفين عليهم .و أنا أدعو الزملاء من أساتذة الجامعات للمشاركة بطلابهم في فرق عمل هذه المسابقة.و اتمنى كل التوفيق للفرق المشاركة".


جدير بالذكر أن  وزارة الثقافة  ممثلة في المركز القومي للترجمة ووزارة التعليم العالي ،قد قامتا خلال الشهور الماضية باجتماعات مكثفة لوضعالأطر التنفيذية لهذه المسابقة.

شروط المسابقة:
يقتصر  التقدم للمسابقة على طلبة الدراسات العليا من أقسام اللغات بالجامعات الحكومية المصرية،لا يزيد عمر المتقدم وقت التقدم للجائزة عن 35 عام ،يقتصر التقدم للمسابقة على التسجيل من خلال استمارة التقدم على الموقع الالكتروني الخاص بالمسابقة فقط،و من الممكن تشكيل فريق الترجمة بحد اقصى 5 أشخاص من الجامعة نفسها للعمل الواحد ،كما يحق لكل جامعة ترشيح فريق ترجمة واحد عن كل لغة .

ويبدأ تقديم الأعمال المشاركة في المسابقة بالتسجيل على موقع "ترجم" وتحديد العمل المزمع ترجمته ابتداء من اليوم الخميس الموافق 16 يوليو .

كما يتضمن الموقع الرسمي والذي تم إطلاقهخصيصا للجائزة تحت أسم "ترجم ،أبدع"www.targem-eg.com " جميع التفاصيل الخاصة بالمسابقة.
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