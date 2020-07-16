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محافظات

جهاز البيئة بوسط الدلتا يتلقى 52 طلبا من الشباب للعمل في مشروع قش الأرز

الخميس 16/يوليه/2020 - 03:40 م
صدى البلد
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أحمد على

عقد الفرع الاقليمى بوسط الدلتا لجهاز شئون البيئة، اجتماعا موسعا مع  المتعهدين أصحاب مواقع تجميع قش الأرز وأعضاء لجنتى المواقع والمعدات من الفرع لمناقشة آلية العمل من خلال تلقى طلبات الشباب لفتح مواقع جديدة للعمل بمجال مشروع جمع وكبس وفرم قش الأرز  وبيعه كسماد عضوي .


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جاء ذلك فى اطار الاستعداد لموسم السحابة السوداء 2020 وتنفيذا لتوجيهات الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة  بالبدء فى التنسيق والتواصل مع المتعهدين أصحاب مواقع تجميع قش الارز من الشباب بالمحافظات التى  بها مساحات أراض زراعية مزروعة بالارز ، وتشديدها على العمل على نشر ثقافة استثمار قش الأرز كمورد للعديد من المشروعات للشباب.


كما تمت مناقشة تأجير المعدات التى تقدمها وزارة البيئة بإيجار رمزى للشباب من أصحاب المواقع كدعم لهؤلاء الشباب حيث تلقى الفرع ٥٢ طلبا لفتح مواقع جديدة نصيب محافظة الغربية منها ١٤ موقعا ومحافظة كفرالشيخ بواقع ٣٨ موقعا وجار دراسة هذه الطلبات ومعاينة هذه المواقع وفقا للإشتراطات المنظمة لهذا الشأن وأيضا التنسيق والتعاون مع مديريات الزراعة بالمحافظات لاختيار مواقع مناسبة قريبة من المساحات المنزرعة بالأرز .


وفى سياق متصل تمت الاستجابة لشكوى مواطنى قرية محلة روح بمدينة طنطا عن التضرر من احدى الورش بالقرية حيث تم  تشكيل لجنة من التفتيش البيئى ومعمل الفرع الإقليمي بوسط الدلتا والتوجه الى المنشأة محل الشكوى وتم عمل القياسات اللازمة وذلك للتأكد من عدم وجود أي ملوثات ناتجة عن العملية الصناعية بهذه المنشأة، وأنها ملتزمة بيئيا بجميع الأوضاع البيئية ومتوافقة مع الاشتراطات والقوانين البيئية .


ويأتى ذلك فى إطار توجيهات الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة بضرورة متابعة شكاوى المواطنين الوارده للوزارة والافرع الاقليمية والعمل على ازالتها  والانتهاء من اسباب الشكوى ، وتشديد الرقابة والتفتيش على المصانع واتخاذ الاجراءات القانونية  حيال المنشآت المخالفة.

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