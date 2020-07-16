نيفين جامع : نرحب بالاستثمار الأجنبي.. ومحور قناة السويس لم يحظَ بالترويج الكافي

أكدت نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة ان الوزارة تسعى لأن يكون هناك حفاظ على المستثمر الداخلى كرسالة طمأنة للمستثمر الخارجى او الاجنبي بالمناخ الاستثمارى المصرى بالسوق المحلى، لافتة الى اننا نرحب بالمستثمر الأجنبي لانه سوف يتم الاستفادة من التكنولوجيا التي سيتم إدخالها من خلاله.





وأشارت الوزيرة خلال ندوة غرفة التجارة الامريكية عبر الفيديو كونفرانس اليوم الخميس الى ان المستثمر الاجنبي بضخ استثماراته بالسوق المحلى يوفر العديد من فرص العمل، مشيرة الى ان الحرص على جذب الاستثمار الاجنبي الا ان الظروف الحالية تشبه بالضبابية، الأمر الذى يضعف الاستثمار الأجنبي.

















ولفتت الى انه بالرغم من الظروف الحالية لأزمة كورونا، الا ان السوق المحلى المصري لديه مناخ استثمارى جيد من بيئة تشريعية مناسبة، وجهات تمويلية، اضافة الى العمالة ، والمناخ الجيد.





المنطقة الاقتصادية بمحور قناة السويس لم تحظ بالترويج الكافى لدى المستثمر الاجنبى ، ونأمل ان يتم الترويج لها بشكل جيد لانه فرصة واعدة لضخ استثمارات بتلك المنطقة. وأوضحت الوزيرة انبمحور قناة السويس لم تحظ بالترويج الكافى لدى المستثمر الاجنبى ، ونأمل ان يتم الترويج لها بشكل جيد لانه فرصة واعدة لضخ استثمارات بتلك المنطقة.



