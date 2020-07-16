شاهد.. مرشحو القاهرة ووسط الدلتا ضمن القائمة الوطنية من أجل مصر لخوض انتخابات الشيوخ

بدأ مرشحو القائمة الوطنية من أجل مصر في التوافد على مقر ائتلاف دعم مصر، استعدادًا للتقدم بأورق ترشحهم ضمن القائمة الوطنية التي تم التوافق عليها بين الأحزاب..





وحرص المرشحون ضمن دوائر القاهرة ووسط الدلتا على التقاط صور تذكارية قبل التقدم بأوراق ترشحهم.





وضمت قائمة القاهرة: حسام الخولي، محمود بكري وحسين خضير وياسر الهضيبي وعايدة نصيف وعاطف النمكي وحازم الجندي ومحمود منصور وطارق عبدالعزيز وسامح أنور الساداتو محمد حلاوة





وأعلن تحالف القائمة الوطنية من أجل مصر، أمس الأربعاء، عن تحالف 11 حزبًا، لخوض انتخابات مجلس الشيوخ، بقيادة مستقبل وطن والشعب الجمهوري والوفد وحماة الوطن والمؤتمر ومصر الحديثة والحركة الوطنية والتجمع والإصلاح والتنمية والحرية والمصري الديمقراطي.