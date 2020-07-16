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منوعات

رجلان يعيشان بكل أسرة فى مصر.. والأحلام البسيطة تملأ تفاصيل وجوههما.. صور

الخميس 16/يوليه/2020 - 04:09 م
صدى البلد
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شيماء عبد السلام - هدير عبده
وجوه يملؤها الخطوط التى يعبر كل خط فيها عن معاناة الحياة، كل ما يحتاجونه هو فطور بسيط وكوب من الشاى أثناء محادثة صغيرة يجرونها مع بعضهم فى الصباح الباكر.

وبالرغم من مخاطر المهنة التى يمثلاها إلا أن أحلامهما بسيطة، إنهما ليسا رجلين يؤديان عملهما، إنهما آبائنا وإخواننا وأقربائنا بل إنهما "نحن" عندما نبلغ هذا السن.


إذا تعمقت فى حياتك ستجد هذا الشخص حولك بشكل أو آخر، الذى لطالما تملأ وجهه الابتسامة وهو عائد من عمله، وذلك ليس لمدى راحته فى العمل بل لأنه استطاع توفير لعائلته قوت يومه.


هما أبسط تعبير عن الأحلام البسيطة التى تتلخص فى المأكل والملبس، وبالرغم من هذا وذاك إلا أن الشيء الذى يلفت نظرك للوهلة الأولى هى الصداقة التى بينهما والتى تعتبر جزءا من التهوين عن أنفسهما من مصاعب الحياة.
رجلان يعيشان بكل أسرة فى مصر.. والأحلام البسيطة تملأ تفاصيل وجوههما.. صور
رجلان يعيشان بكل أسرة فى مصر.. والأحلام البسيطة تملأ تفاصيل وجوههما.. صور
رجلان يعيشان بكل أسرة فى مصر.. والأحلام البسيطة تملأ تفاصيل وجوههما.. صور
رجلان يعيشان بكل أسرة فى مصر.. والأحلام البسيطة تملأ تفاصيل وجوههما.. صور
رجلان يعيشان بكل أسرة فى مصر.. والأحلام البسيطة تملأ تفاصيل وجوههما.. صور
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