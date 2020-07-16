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رياضة

ليس لها سلطة.. مصدر يكشف عقوبات اللجنة الرئيسية ضد حكام ودية الإسماعيلي وأسوان

الخميس 16/يوليه/2020 - 05:24 م
فريق الإسماعيلي
فريق الإسماعيلي
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يسري غازي
كشف مصدر مطلع داخل اتحاد الكرة عن إمكانية توقيع لجنة الحكام الرئيسية فى الجبلاية عقوبات على طاقم تحكيم مباراة الاسماعيلي وأسوان الودية استعدادا الدورى الممتاز. 

ويدير طاقم التحكيم لقاء الإسماعيلي وأسوان كل من:"حسن السندريسي حكم ساحة ويعاونه كل من كارم محمود وأشرف متولي حكمين مساعدين.

قال المصدر ذاته أن لجنة الحكام الرئيسية فى اتحاد الكرة برئاسة الثنائى وجيه أحمد والدكتور عزب حجاج القائمين بأعمال اللجنة ليس لهما سلطة على طاقم تحكيم مباراة الاسماعيلي وأسوان الودية لكونهم حكام متقاعدين.

أشار إلى أن اللجنة الرئيسية للحكام ليس من سلطاتها توقيع عقوبات على أى عنصر تحكيمى متقاعد ولا يتم إسناد دور مراقب المباريات إليه.

يذكر أن اللجنة الخماسية المؤقتة في إتحاد الكرة برئاسة عمرو الجنايني أعلنت عن عودة الدورى الممتاز يوم ٦ اغسطس المقبل.
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