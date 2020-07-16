نشرة أخبار التوك.. اتحاد التأمين يكشف موعد صرف تعويضات المتضررين من حريق خط البترول.. إطلاق أول خط إنتاج من كمامة N95.. محافظ الإسكندرية يكشف تفاصيل شاطئ سيدي بشر المجاني

تناولت برامج التوك شو خلال اليوم الخميس العديد من اللقاءات والقضايا الهامة نستعرض أبرزها فى السطور التالية.









أعلن إبراهيم لبيب، رئيس لجنة السيارات بالاتحاد المصرى للتأمين، موعد صرف التعويضات للمتضررين بحادث " بترول الاسماعيلية"، لافتًا إلى أن الدولة والتأمين لن يبخلوا على المواطنين تحت أي ظرف.





وقال رئيس لجنة السيارات بالاتحاد المصرى للتأمين، في مداخلة هاتفية ببرنامج "صباح البلد" المذاع على قناة «صدى البلد»، إن كل من لديه وثائق تأمينية على السيارة سوف يتم صرف التأمين والتعويض له فورًا بعد الانتهاء من تحقيقات النيابة التي مازالت جارية.





وتابع أنه سيكون هناك تغطيات تأمينية حسب تحقيقات النيابة، وفقًا لنتائج التحقيقات، مؤكدًا أن هناك اجراءات ووسائل تأمين متعددة تختلف على حسب المتسبب في الحادث.





وأوضح أن على كل متضرر تحرير محضر شرطة واتباع التحقيقات، وفور استيفاء جميع الإجراءات والمستندات المطلوبة وبعدها يتم تحديد موعد صرف التعويض الذي تتحدد قيمته طبقا لقيمة التغطية التأمينية بوثيقة التامين او القيمة السوقية للسيارة أيهما أقل.





ونوه إلى أنه سيتم صرف التعويضات فور صدور المحاضر الرسمية والتى يقوم العميل بتقديم صورة منها لشركة التأمين المتعاقد معها، ويتم ذلك فى صورة إخطار وبعدها يقوم مندوب الشركة بعمل معاينة وفور استكمال المستندات المطلوبة يتم تحديد موعد الصرف.





وأشار إلى أنه في حال حصر أي متضررين من الحادث سواء بالإصابة او الوفاة بسبب الحريق داخل السيارة سوف يتم صرف تعويضات لهم ولذويهم من صندوق الحوادث المجهلة طبقًا للضوابط القانونية وبحد أقصى 40 ألف جنيه، وذلك بعد تقديم كافة المستندات المطلوبة.









قال الدكتور هاني الناظر، أستاذ الأمراض الجلدية، إن أفضل فترات التعرض للشمس، للإستفادة من فيتامين د ، هي فترة بعد العصر، من الساعة الرابعة عصرا وحتى قبل المغرب، أو فترة ما بعد شروق الشمس .





وحذر الدكتور هاني الناظر، خلال حواره لـ برنامج "8 الصبح" ، المذاع على فضائية دي إم سي ، من التعرض لأشعة الشمس خلال فترات الظهيرة، وهي من الساعة 10 وحتى الساعة 2 عصرا ، لافتا إلى أن أشعة الشمس في تلك الفترة تكون حارقة للجلد.





وأشار "الناظر" ، إلى أن التعرض للشمس في الفترات الصح، يمد الجسم بالفيتامينات، ويحمي الجلد، من أشعة الشمس الضارة









قال لواء مهندس أحمد منظور رئيس مجلس إدارة مصنع قادر، إن المصنع بدأ فى انتاج الكمامة الثلاث طبقات بطاقة 300 ألف كمامة فى اليوم.





وأوضح رئيس مجلس إدارة مصنع قادر، خلال تقرير خاص أذاعه برنامج هذا الصباح والمذاع عبر فضائية اكسترا نيوز، أن استخدام الكمامة 3 طبقات تترواح ما بين 4 : 6 ساعات فى اليوم.





ولفت لواء مهندس أحمد منظور، إلى أن المصنع بدأ فى انتاج الكمامات n95 والذى يعد أول خط انتاج يتم تصنيعه فى مصر.





وأشار رئيس مجلس إدارة مصنع قادر، لتصنيع 300 ألف كمامة يومية بأسعار منخفضة وبجودة عالية بداية من دخول المصنع حتى تغليف الكمامات.





وتابع لواء مهندس ، أحمد منظور ، رئيس مجلس إدارة مصنع قادر ، أن تصنيع الكمامات يتم بشكل اتوماتيكيأ دون أى تلامس بشرى .









عرض برنامج "صباح الخير يا مصر"، المذاع على "القناة المصرية الأولى"، تقريرا يرصد رأي المواطنين في طرح وزارة التموين كمامة قماشية على بطاقات التموين بسعر 8.5 جنيه.





وقال أحد المواطنين: "حاجة جميلة طبعًا، والوزارات كلها تتعاون سويًا للارتقاء بالمواطن والمحافظة عليه من نقل العدوى، مضيفًا: "أنا عندي استعداد أسيب كيلو رز أو كيلو سكر، واشتري كمامة، دي وقاية لينا كلنا".





واشار آخر إلى أن "سعر الكمامة في الخارج يصل الى 20 جنية بينما سعرها في التموين 8.5 جنية فقط، فالفرق كبير بينهما، ما يدل على جشع التجار بالخارج واستغلالهم للظروف".





وتابع أن الدولة وفّرت السلع والكمامات للمواطنين بأسعار منخفضة ومتوفرة للجميع.









قال اللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية، إنه عند توليه مسئولية المحافظة فوجىء أنه لا يوجد شاطىء بالمحافظة بدون تذكرة دخول، بحيث تبدأ أسعارها من 5 جنيهات وحتى 25 جنيه، وهو ما كان يمثل مشكلة لبعض الأسر البسيطة.





واضاف "الشريف"، خلال حواره ببرنامج "صباح الخير يا مصر" المذاع عبر قناة مصر الأولى، اليوم الخميس، إلى أنه خصص شاطىء بطول 230 متر في منطقة سيدي بشر، ليكون الدخول إليه مجانا .





واشار محافظ الاسكندرية ، إلى أنه المواطن سيجد عند دخوله الشاطىء شمسية وكراسي في انتظاره ، لافتا الى ان قوات الانقاذ منتشرة بشاطىء سيدي بشر .





وتابع محافظ الاسكندرية أن : "الشاطىء ده هدية لأهالي الأسكندرية والمترددين على المحافظة"، منوها الى أنه سيكون هناك شواطىء مجانية أخرى خلال الفترة المقبلة.





واكد محافظ الاسكندرية، أننا سنضع قيود لمنع الدخول والخروج للشاطئ ولمنع التسلل الى الشاطئ خلال الفترة القادمة ، الى جانب اللجان المشتركة والدوريات على مدار الـ 24 ساعة .



