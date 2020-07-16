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محافظات

صرف علاج منزلي لأكثر من 250 مواطنا من مرضى كورونا ومتابعة أكثر من4000 من المخالطين في الدقهلية

الخميس 16/يوليه/2020 - 04:17 م
العلاج المنزلي
العلاج المنزلي
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همت الحسينى
أعلن الدكتور سعد  مكى وكيل وزارة الصحه بالدقهلية أنه تم منذ بداية ازمة كورونا صرف علاج منزلي لأكثر من 250 مواطنا من مرضى كورونا ومتابعةوعلاج أكثر من 4000  من المخالطين لحالات ايجابية .

وأضاف أن العمل  يسير بخطى متسارعة لمجابهة فيروس كورونا ومتابعة وعلاج الحالات الايجابية والمخالطين لهم  مرضى كورونا بنطاق المحافظة .

وشدد وكيل الـوزارة  على تفعيل خدمة توصيل العلاج لمنازل الحالات الايجابية وكذا المخالطين وعدم اضطراهم للخروج بحثًا عن علاج خلال فترة العزل المنزلى لتخفيف العبء عن كاهل المرضى وللحد من انتشاره ومواجهة اثاره. 

 ووجه وكيل الوزارة  الشكر للقطاع الوقائي والرعاية الأساسية بالدقهلية للجهود الحثيثة والمتميزة فى خدمة أهالينا من مرضى العزل المنزلى وذويهم.
صرف علاج منزلي لأكثر من 250 مواطنا من مرضى كورونا ومتابعة أكثر من4000 من المخالطين في الدقهلية
صرف علاج منزلي لأكثر من 250 مواطنا من مرضى كورونا ومتابعة أكثر من4000 من المخالطين في الدقهلية
صرف علاج منزلي لأكثر من 250 مواطنا من مرضى كورونا ومتابعة أكثر من4000 من المخالطين في الدقهلية
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