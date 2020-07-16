أخبار الرياضة.. الخطيب يتقدم بالبلاغ رقم 11 ضد رئيس نادي الزمالك.. تغيير موعد كأس الأمم الأفريقية.. تأجيل حفل تكريم صلاح

ننشر موقع "صدى البلد" على مدار اليوم، الخميس، مجموعة من أخبار الرياضة حول الأحداث الجديدة على الساحة الرياضية المحلية، والتي جاءت كالتالي :
تقدم محمود الخطيب ــ عن نفسه وبصفته رئيس مجلس إدارة النادي ــ بالبلاغ رقم «11» إلى المستشار النائب العام تحت رقم "29246" ، عرائض المكتب الفني، ضد رئيس نادي الزمالك وتجاوزاته التي جاءت على لسانه مساء أمس من خلال شاشة قناة ناديه وحسابه الرسمي على الفيس بوك وقناته على اليوتيوب.
أكد الإعلامي أحمد شوبير أن رئيس الزمالك مرتضى منصور لن يخضع للتحقيق، في الاتهامات المنسوبة إليه من رئيس الأهلي، محمود الخطيب.
أعلن المغربي عبد المنعم أبياه السكرتير العام للاتحاد الأفريقي لكرة القدم، إقامة بطولة كأس الأمم الأفريقية في فصل الصيف، بداية من عام 2023 .
اعتذر محمد صلاح، لاعب ليفربول، عن عدم الحضور إلى القاهرة لحضور حفل تكريمه الذي ينوي الاتحاد المصري لكرة القدم إقامته، بعد تتويج صلاح مع الريدز بلقب الدوري الإنجليزي.
يحسم اليوم الخميس الاتحاد الأفريقي لكرة القدم الكاف البلد المقرّر أن يستضيف نصف نهائى دورى أبطال أفريقيا والمباراة النهائية.