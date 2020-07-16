مبادرة مصري تكنولوجي: نسعى لتأهيل المجتمع لما بعد كورونا

قال الدكتور محمد سيد أحمد المدير العام لمجتمع TDN والمشرف بشكل مباشر على تنفيذ مبادرة مصري تكنولوجي ومقدم المحتوى إن المبادرة استطاعت أن تحصل على دعم العديد من الجهات التعليمية ومراكز الشباب، ومحافظة القاهرة، بهدف تحويل هذا الدعم إلى المجتمع وتأهيله للفترة المقبلة بعد كورونا.







وأكد "سيد أحمد " لصدى البلد أن كل من يريد الانضمام للمسابقة يمكنه الانضمام وبدون أي رسوم فقط عليه القيام بإجراءات الانضمام للمشاركين في المبادرة، للحصول على المحتوى والتمتع بالامتيازات المقدمة ، موضحا أن الاستعانة بخدمة الدعم الفني على رقم 01012611176 – 01011079830 للمساعدة في حل أي مشكلة تعوق تسجيلك.







تسعى مبادرة "مصري تكنولوجي" إلى إكساب مليون مواطن مصري مهارات الاعتماد على التكنولوجيا في حياته التعليمية والمهنية والاجتماعية بنسبة أكثر من 81% جاءت نسبة مشاركة طلاب الجامعات والاستفادة من مبادرة "مصري تكنولوجي".







وهي مبادرة شبابية جاءت لتملأ فجوة كبيرة حدثت بسبب الاعتماد المفاجئ على التكنولوجيا بأدواتها المتعددة وبرامجها المتجددة وأفكارها اللامتناهية والتي تتطلب مجموعة كبيرة من المعارف والمهارات التي يجب أن يمتلكها الانسان للنجاح في هذا التحدي وهذا ما حرصت "مبادرة مصري تكنولوجي" على تحقيقه وتوفيره في محتوى المبادرة وتقديمه للمجتمع المصري في شكل تدريب إلكتروني يتمتع بأبسط أدوات تكنولوجية ممكنة، وفي متناول كل من يحمل أداة تكنولوجية في يده بحيث يتيح للجميع الاشتراك والوصول الى المحتوى بدون تعقيدات أو عقبات تحول بين أي فرد وبين تحقيق نقطة التوازن في حياته مرة أخرى لينعم بحياة مستقرة في شكل جديد يعتمد فيه على التكنولوجيا بأدواتها وبرامجها بنسبة أكبر بكثير مما كان قبل الكورونا ويستطيع أي فرد من المجتمع المصري التسجيل والوصول الي محتوى "مبادرة مصري تكنولوجي" عن طريق الدخول على صفحة الفيسبوك الخاصة بمجتمع TDNS group .