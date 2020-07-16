وفاة استشاري أطفال متأثرا بإصابته بكورنا داخل عزل مستشفى أسيوط الجامعي

لفظ الدكتور يوسف سيد أحمد استشاري الأطفال بمستشفى ساحل سليم المركزي في أسيوط، أنفاسه الأخيرة اليوم الخميس بمستشفى الراجحي "العزل" بجامعة أسيوط متأثرا بإصابته بفيروس كورونا المستجد.





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وكان الدكتور يوسف سيد أحمد أصيب بفيروس كورونا المستجد.





وتم عزل الطبيب بمستشفى الراجحي الجامعي المخصص للعزل وتدهورت حالته الصحية مما أدى إلى وفاته.





ومن جهتها نعت نقابة أطباء مصر عبر صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي الفيس بوك قائلة: نقابة الأطباء تنعي الشهيد الدكتور يوسف سيد أحمد استشاري الأطفال بمستشفى ساحل سليم المركزي والذي توفي بعزل مستشفى الراجحي الجامعي اثر اصابته بفيروس كورونا ليرتفع عدد شهداء الجيش الأبيض الى 120 شهيدا.