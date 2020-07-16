معدل الإنتاج 300 ألف يوميا.. مصنع قادر: سيتم إمداد عدد من القطاعات والمؤسسات الحكومية والخاصة بـ الكمامات الطبية

قال اللواء إسماعيل سويد ، مدير مشروع إنتاج الكمامات بمصنع قادر التابع للهيئة العربية للتصنيع ، إن المصنع يقوم بإنتاج كمامات عالية الجودة طبقا للمواصفات القياسية للبيئة بمجرد دخول العاملين الوحدة تتبع الإجراءات الوقائية، مؤكدا أن هناك إجراءات وقائية مشددة بداية من دخول المصنع وحتى تغليف الكمامات، حيث تصنع أتوماتيكيا بشكل كامل.





وأضاف « سويد » خلال تصريحات لموقع «صدى البلد» أن مصنع قادر ينتج نوعين من الكمامات N95 وطبية ذات الـ 3 طبقات يتم إنتاجها من خلال 5 أنواع من الخطوط، مقسمين كالتالي خط لانتاج كمامة N95 و3 خطوط لإنتاج الكمامة الطبية وخط إنتاج للفلاتر.





وأوضح مدير مشروع إنتاج الكمامات بمصنع قادر، أن معدل الإنتاج 300 ألف كمامة `ات الـ 3 طبقات ومن 25 إلى 30 ألف للكمامة الـ N 95، مشيرا إلى أن المصنع ينتج مطهرات ومعقمات وكحول ومطهرات للارضيات ومعطرات بأسعار منخفضة وجودة عالية، وجميع الماكينات تعمل من خلال الترا سونيك.





يتم التعبئة في عبوات مختلفة وهي: عبوة تحتوي على 5 كمامات، وعبوة 10 كمامات، وعبوة 25 كمامة، وعبوة 50 كمامة، مؤكدا أن المصنع يعمل على مدار الساعة يوميا، مضيفا أنه سيتم إمداد عدد من القطاعات والمؤسسات الحكومية والخاصة بالكمامات بناء على تعاقدات.





ونوه إلى أن الكمامات متوفرة في منافذ البيع التابعة للهيئة العربية للتصنيع، منوها إلى أن المصنع يقوم بتصنيع العديد من المنتجات العسكرية والمدنية أشهرها العربة فهد وسيارات الإطفاء والمنتجات الأخرى المتعددة الجهات.





ولفت إلى أن الفريق عبد المنعم التراس وجه بإنتاج الكمامات الطبية ومطهرات الأيدي والأسطح والأرضيات، فضلا عن بوابات التعقيم في إحدى المصانع الأخرى التابعة للهيئة.



