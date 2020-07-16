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أخبار العالم

الرئيس التونسي يطلب قائمة بالأحزاب لاختيار رئيس الحكومة الجديدة

الخميس 16/يوليه/2020 - 04:25 م
صدى البلد
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قسم الخارجي
طالب الرئيس التونسي، قيس سعيد، رئيس البرلمان بمده بقائمة الأحزاب والائتلافات والكتل لإجراء مشاورات لتكليف رئيس الحكومة المقبلة؛ حسبما أفادت شبكة "سكاي نيوز في نبأ عاجل لها.


وكان القيادي في حركة الشعب التونسية، هيكل المكي صرح لسكاي نيوز عربية بأن لائحة سحب الثقة من الغنوشي تم إيداعها في مكتب البرلمان.


وأكد المكي أنه يستحيل الاستمرار في العمل تحت قيادة الغنوشي في البرلمان.


ولفت إلى أن اخوان تونس متمثلين في حركة النهضة يمارسون ضغطا على بعض النواب والكتل للابقاء على الغنوشي في رئاسة البرلمان.


وشدد القيادي على أن تيارات الإسلام السياسي تتراجع في تونس ولا مستقبل سياسي لها في البلاد.
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