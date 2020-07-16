بالفحم والرصاص| طالبة تفاجئ محافظ بني سويف بهدية..وهكذا رد عليها

أهدت طالبة بالفرقة الأولي بكلية التربية قسم رياضيات" للدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف لوحة من أعمالها له فيها صورته مستخدمة الفحم والرصاص مما وجد إعجابا من المحافظ وقدم لها الشكر وأهدي لها شوكولاته كانت في يده طالبا منها التوقيع علي الصورة.

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جاء ذلك خلال إفتتاح المحافظ اليوم " معرض"أضحى مبارك" للحوم والسلع الإستهلاكية والمعمرة بتخفيضات من 25 إلى 35 % عن سعر السوق بميدان المديرية بمدينة بني سويف.

وذلك بحضور: اللواء هشام شادي السكرتير العام،والمهندس وصفى عبد الله وكيل وزارة التموين، والدكتور طارق الوكيل مدير الطب البيطري،والأستاذة إحسان أبوزيد وكيل وزارة التضامن الاجتماعي، وحسن جعفر رئيس الغرفة التجارية ببني سويف،واللواء محمود ضياء الدين رئيس المدينة والدكتور علاء سعيد مدير التعاون بالمحافظة.









ويشهد المعرض إشرافًا متكاملًا من أجهزة المحافظة والمديريات الخدمية المعنية، كالصحة والطب البيطري والتموين والتضامن الاجتماعي بالتعاون مع الإدارات المعنية بديوان عام المحافظة، حيث يتم وضع ضوابط ترتكز على تنفيذ كل الاشتراطات الصحية والإجراءات والتدابير الوقائية في ظل أزمة وتداعيات فيروس كورونا.