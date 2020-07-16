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اقتصاد

مستثمرو أكتوبر: مبادرة تحفيز الاستهلاك فرصة لدعم الصناعة الوطنية

الخميس 16/يوليه/2020 - 05:28 م
الصناعة المحلية
الصناعة المحلية
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علياء فوزى
قال الدكتور محمد خميس شعبان رئيس جمعية مستثمري السادس من أكتوبر، إن تشجيع الصناعة الوطنية وتحفيز الاستهلاك المحلى  كلمة السر فى ضبط ميزان المدفوعات، وخفض عجز الموازنة وزيادة الناتج المحلى، وأنه حان الوقت لتنفيذ المبادرة الرئاسية لتحفيز الاستهلاك وتشجيع المنتج المحلي قبل نهاية شهر يوليو الجارى حسب ما أعلنت وزارة المالية.


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أضاف خميس شعبان فى تصريحات صحفية أن تنفيذ هذه المبادرة سيساهم فى زيادة الإنتاج المحلى وخفض معدلات الاستيراد في مختلف القطاعات مما سيؤثر بشكل إيجابي على دعم وجودة التصنيع المحلى فضلا عن توفير العملة الصعبة من زيادة الصادرات.


تابع" أبرز المكاسب التى يجنيها الاقتصاد هو تشغيل الإنتاج المحلى بكامل طاقته الإنتاجية وزيادة معدلات التشغيل بما يحد من أزمة البطالة، بالإضافة إلى تحويل الميزانية المحلية من العجز إلى الفائض الذي سيساهم في زيادة مصروفات قطاعات الصحة والتعليم و الإسكان والمرافق العامة في الدولة، مشيدا بتوجه القيادة السياسية فى إطلاق هذه المبادرة من أجل تشجيع الصناعة الوطنية.


أكد خميس ، أن الانشطة الاقتصادية التى استهدفتها المبادرة من أكبر القطاعات الاستثمارية فى مصر التى تحتاج إلى تشجيع على رأسها الأجهزة الكهربائية والأدوات المنزلية، والمنتجات الجلدية، والملابس الجاهزة، ومواد البناء والبويات والصناعات الحرفية والتكنولوجية.

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