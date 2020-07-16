مستثمرو أكتوبر: مبادرة تحفيز الاستهلاك فرصة لدعم الصناعة الوطنية

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أضاف خميس شعبان فى تصريحات صحفية أن تنفيذ هذه المبادرة سيساهم فى زيادة الإنتاج المحلى وخفض معدلات الاستيراد في مختلف القطاعات مما سيؤثر بشكل إيجابي على دعم وجودة التصنيع المحلى فضلا عن توفير العملة الصعبة من زيادة الصادرات. أقرا ايضا ... على غرار علي بابا.. اتحاد المستثمرين: إطلاق بوابة للتسويق الإلكترونى لمنتجات المصانع أضاف خميس شعبان فى تصريحات صحفية أن تنفيذ هذه المبادرة سيساهم فى زيادة الإنتاج المحلى وخفض معدلات الاستيراد في مختلف القطاعات مما سيؤثر بشكل إيجابي على دعم وجودة التصنيع المحلى فضلا عن توفير العملة الصعبة من زيادة الصادرات.





تابع" أبرز المكاسب التى يجنيها الاقتصاد هو تشغيل الإنتاج المحلى بكامل طاقته الإنتاجية وزيادة معدلات التشغيل بما يحد من أزمة البطالة، بالإضافة إلى تحويل الميزانية المحلية من العجز إلى الفائض الذي سيساهم في زيادة مصروفات قطاعات الصحة والتعليم و الإسكان والمرافق العامة في الدولة، مشيدا بتوجه القيادة السياسية فى إطلاق هذه المبادرة من أجل تشجيع الصناعة الوطنية.





أكد خميس ، أن الانشطة الاقتصادية التى استهدفتها المبادرة من أكبر القطاعات الاستثمارية فى مصر التى تحتاج إلى تشجيع على رأسها الأجهزة الكهربائية والأدوات المنزلية، والمنتجات الجلدية، والملابس الجاهزة، ومواد البناء والبويات والصناعات الحرفية والتكنولوجية.



