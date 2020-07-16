سوسن بدر تعلق بسخرية على مقولتها "زوجوني لملياردير"

احتلت النجمة الكبيرة سوسن بدر صور غلاف مجلة "نصف الدنيا " وقامت سوسن بدر بنشره عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الإجتماعى "إنستجرام ".





كما على غلاف الصورة والتي قالت بها (زوجونى لملياردير ): "لوكان في ملياردير فعلا مكنتش حتعرض أبدًا غلاف مجلة نصف الدنيا".





وكان أحدث الأعمال الدرامية التي ظهرت فيها سوسن بدر، مسلسل «النهاية» للفنان يوسف الشريف، الذي تم عرضه في الموسم الرمضاني الماضي 2020.





مسلسل "النهاية" بطولة النجم يوسف الشريف وتأليف عمرو سمير عاطف وإخراج ياسر سامي وشارك فى البطولة كل من عمرو عبدالجليل، ناهد السباعي، أحمد وفيق، محمد لطفي،

محمود الليثي، سهر الصايغ وياسمين علي.