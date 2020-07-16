قطب: مبادرة تشجيع المنتج المحلي تدعم الاقتصاد الإنتاجي وتخدم ملايين الأسر

قال المهندس أحمد قطب الأمين المساعد لحزب مستقبل وطن بالجيزة، إن مبادرة الحكومة لتشجيع المنتج المحلي، وتحفيز المواطنين على الشراء مع منح تيسيرات مالية لهم، خطوة مهمة في توقيت مناسب، نظرا للظروف التي يمر بها العالم نتيجة فيروس كورونا المستجد.





وأضاف قطب، في بيان، اليوم، أن هذه المبادرة من شأنها تحقيق استفادة متبادلة بين المواطنين وأصحاب المصانع والشركات على نحو يعظم قيمة المنتج المحلي.





وأوضح القيادى بحزب مستقبل وطن، ضرورة أن تشمل المبادرة صناعة المنسوجات والملابس لدعم العاملين بهذه الصناعة الحيوية، إلى جانب المنتجات الأخرى، لتشجيع المواطنين على الشراء من خلال تخفيض هامش الربح للمصنعين والتجار.





وطالب المهندس أحمد قطب، بضرورة استمرار هذه المبادرة لمدة أطول بدلًا من 3 أشهر فقط حسب المعلن عنه من قبل وزارة المالية، سواء عن طريق مدها لفترة أخرى أو إطلاق مرحلة جديدة منها لتحقيق قيمة مضافة للاقتصاد الوطني.





وشدد على أن مرحلة جائحة كورونا أبرزت ضرورة اهتمام الدول وتركيزها على تحقيق الاكتفاء الذاتي من المنتجات المختلفة أو العمل على تقليل الاستيراد بشكل كبير، لافتًا إلى أن تقليل الاستيراد سيوفر على الدولة العملة الأجنبية الصعبة ويعزز مفهوم الاقتصاد الإنتاجي.



