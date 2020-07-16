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تكنولوجيا

بكاميرا ثلاثية وسعر منخفض.. iQOO تكشف رسميا عن هاتف iQOO U1

الخميس 16/يوليه/2020 - 09:03 م
هاتف iQOO U1
هاتف iQOO U1
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شيماء عبد المنعم
كشفت العلامة التجارية iQOO، التابعة لشركة فيفو، عن هاتفها الأحدث iQOO U1 ، والذي يأتي ضمن فئة الهواتف المتوسطة الفئة، ويعمل الجهاز الجديد بمعالج من نوع Snapdragon 720G، مع إعدادات كاميرا خلفية ثلاثية.

ووفقا لما ذكره موقع "gsmarena" التقني، تم تصميم هاتف iQOO U1، بشاشة بقياس 6.53 بوصة، من نوع LCD،  بدقة 2340 × 1080 بكسل، بالإضافة إلى نوتش على شكل ثقب بالشاشة في الزاوية العلوية اليسرى لكاميرا السيلفي والتي تأتي بدقة 8 ميجابكسل.


وعلى ظهر الجهاز، يضم هاتف iQOO U1 إعدادات كاميرا خلفية ثلاثية، الرئيسية بدقة 48 ميجابيكسل، والعدسة الثانية بدقة 2 ميجابيكسل للتصوير الماكرو، والعدسة الثالثة بدقة 2 ميجابيكسل لعمق التصوير.

ويعمل هاتف iQOO U1، بمعالج من نوع Snapdragon 720G، مقترنا بذاكرة وصول عشوائي رام 6 أو 8 جيجابايت، إلى جانب ذاكرة تخزين داخلية 64 أو 128 جيجابايت، وكما يعمل الهاتف بنظام التشغيل Android 10، مع واجهة iQOO UI.

iQOO U1 goes official: Snapdragon 720G SoC, 48MP triple camera, and 4,500 mAh battery

ويحتوي هاتف iQOO U1 ، على بطارية بقوة 4500 ميللي أمبير في الساعة، تدعم الشحن عبر منفذ microUSB، مع تقنية الشحن السريع بقدرة  18 واط، و يضم الهاتف مستشعر للبصمة في الإطار الجانبي للهاتف، كما يأتي بمدخل 3.5 للسماعات، مع مساحة ألعاب، و Multi-Turbo، وتقنية البلوتوث 5.1.

ويتوفر هاتف iQOO U1 ، بثلاثة من ألوان هي الأزرق، الأسود والأبيض، ويبلغ الإصدار الأساسي بذاكرة عشوائية رام 6 جيجابايت وسعة تخزين داخلية 64 جيجابايت، بسعر 170 دولار، ويصل سعر نسخة الهاتف بذاكرة وصول عشوائي بسعة 8 جيجابايت ومساحة تخزين 128 جيجابايت، 230 دولار، وسيبدأ بيع الهاتف في الأسوق الصينية في 23 من يوليو الجاري.
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