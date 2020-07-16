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حوادث

إصابة طفل بعد سقوطه من الطابق الثالث أثناء لهوه بطائرة ورقية بطنطا

الخميس 16/يوليه/2020 - 05:23 م
صدى البلد
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أحمد على

شهدت مدينة طنطا التابعة لمحافظة الغربية إصابة طفل بكسور ونزيف في المخ وذلك بسبب سقوطه من الطابق الثالث أثناء لهوه بطائرة ورقية.

تلقى اللواء محمود حمزة مدير أمن الغربية إخطارًا من شرطة النجدة يفيد ورود بلاغ من الأهالي بسقوط الطفل "م. أ"، يبلغ من العمر 9 سنوات من الطابق الثالث بمنطقة قحافة بطنطا.

وتسبب الحادث فى  إصابته بكسور واشتباه بنزيف في المخ وذلك أثناء لهوه على سطح المنزل.

كما تم نقل الطفل لمستشفي جامعة طنطا وعرضه بقسم الطوارىء وعلاجه ميدانيا .

وكلفت إدارة البحث الجنائي بالتحري ظروف وملابسات الواقعة وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة للتحقيق .

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