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ديني

هل إدراك الإمام في الركوع يحتسب ركعة.. أمين الإفتاء يجيب

الجمعة 17/يوليه/2020 - 03:00 ص
صدى البلد
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عبد الرحمن محمد
قال الشيخ أحمد ممدوح، مدير إدارة الأبحاث الشرعية وأمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إنه إذا أدرك المأموم الإمام راكعًا أجزأته الركعة، منوهًا بأنه إن رفع الإمام قبل أن يستوي راكعًا لا يعتد بها، يقضي الركعة مرة أخرى.

وأضاف «ممدوح»، خلال فيديو مسجل عبر صفحة دار الافتاء ، أنه يشترط في إدراك الركوع مع الإمام أن يكون المأموم مطمئنًا خاشعًا في ركوعه.

واستشهد بحديث أَبِي بَكْرَةَ رضي الله عنه، أَنَّهُ انْتَهَى إِلَى النَّبِي صلى الله عليه وسلم وَهْوَ رَاكِعٌ، فَرَكَعَ قَبْلَ أَنْ يَصِلَ إِلَى الصَّفِّ، فَذَكَرَ ذَلِكَ لِلنَّبِي صلى الله عليه وسلم فَقَالَ: «زَادَكَ اللَّهُ حِرْصًا، وَلاَ تَعُدْ».

حكم سجود السهو لمن لم يدرك الركوع مع الإمام
ورد سؤال إلى لجنة الفتوى بمجمع البحوث الإسلامية، مفاده: "أحيانا أذهب إلى المسجد متأخرا ومن ثم أجد الإمام فى الركعة الثانية أو الثالثة فهل يشرع لى سجود السهو بعد سلامي من الصلاة؟"

وقالت لجنة الفتوى، إنه لا يشرع لك سجود السهو، وعليك أن تتابع الصلاة مع الإمام حتى ينتهي من الصلاة، فإذا سلم قمت فأكملت ما بقي لك، ولا تسجد للسهو.
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