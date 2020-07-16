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ديني

غير ملتزمة بالصلاة وعمري 7 سنوات .. هل أعوض الصلوات الفائتة

الخميس 16/يوليه/2020 - 05:18 م
غير ملتزمة بالصلاة
غير ملتزمة بالصلاة وعمري 7 سنوات .. هل أعوض الصلوات الفائتة
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محمود ضاحي
غير ملتزمة بالصلاة  وعمري 7  سنوات هل أعوض الصلوات الفائتة.. سؤال ورد للشيخ محمد وسام أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية.

أوضح وسام خلال البث المباشر عبر الصفحة الرسمية للدار، أنه إذا كنت مواظبة من البلوغ على الصلاة ، لاقضاء عليكي في شيء لكن العبرة تعليم الصلاة من 7 سنين.

 قال مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية، إن الصلاة عماد الدين، وهي فريضة لا تسقط عن المسلم بأي عذر، منوهًا بأن قضاء الصلوات الفائتة تظل دينًا في رقبة الإنسان، لذا ينبغي معرفة كيفية قضاء الصلاة الفائتة بسبب نوم أو نسيان ، من يريد قضاء الصلوات الفائتة وحسابها بتدوين المسلم ما يؤديه من الصلوات الفائتة بمفكرة صغيرة الحجم بها أيام الأسبوع؛ حتى يتذكر الشخص ويعرف ما قضيه من صلواته الفائتة وما لم يؤديه بعد.

 ينبغي الانتباه إلى أنه لكى تكون الصلوات الفائتة صحيحة لابد من وجود النية وتعينها بقضاء فرض فائت؛ فلا يجوز للمصلى أن يبدأ صلاته بقول: « الله أكبر» دون تحديد النية، أو قوله: « نويت اصلي ركتين»، كما أنه لابد أن ينوى المصلى بقلبه أنه يريد قضاء صلاة الظهر مثلًا مما عليه أو صلاة الظهر قضاء، فلابد من التحديد والتعين بالنية.

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