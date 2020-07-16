برشلونة يسعى لضم نجم مانشيستر سيتي

يبحث برشلونة عن تدعيم مركز خط الهجوم، في الموسم المقبل بعد تراجع نتائج الفريق في الموسم الحالي، اقترابه من خسارة لقب الدوري الإسباني.

ويحتل برشلونة المركز الثاني، في ترتيب الليجا، خلف ريال مدريد المتصدر بفارق 4 نقاط قبل جولاتين من نهاية المسابقة.

وكشف موقع "لو 10 سبورت" الفرنسي، أن بشلونة يريد التعاقد مع البرتغالي برناندو سيلفا نجم مانشستر سيتي في الصيف الحالي، في حالة رحيل الفرنسي أنطوان جريزمان.

وأوضح الموقع أن إدارة برشلونة قد تستغل علاقتها الجيدة مع البرتغالي خورخي مينديز وكيل أعمال اللاعب ووكيل أعمال كريستيانو رونالدو نجم يوفنتوس لحسم صفقة سيلفا في الصيف.

ويقدم سيلفا أداء رائع في مانشستر سيتي إذ سجل 7 أهداف لفريقه وصنع مثلهما في الدوري كما سجل 4 أهداف في دوري أبطال أوروبا في الموسم الحالي.