AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

رياضة

برشلونة يسعى لضم نجم مانشيستر سيتي

الخميس 16/يوليه/2020 - 05:15 م
صدى البلد
Advertisements
عمر سلامة

يبحث برشلونة عن تدعيم مركز خط الهجوم، في الموسم المقبل بعد تراجع نتائج الفريق في الموسم الحالي، اقترابه من خسارة لقب الدوري الإسباني.

 

ويحتل برشلونة المركز الثاني، في ترتيب الليجا، خلف ريال مدريد المتصدر بفارق 4 نقاط قبل جولاتين من نهاية المسابقة.

 

وكشف موقع "لو 10 سبورت" الفرنسي، أن بشلونة يريد التعاقد مع البرتغالي برناندو سيلفا نجم مانشستر سيتي في الصيف الحالي، في حالة رحيل الفرنسي أنطوان جريزمان.

 

وأوضح الموقع أن إدارة برشلونة قد تستغل علاقتها الجيدة مع البرتغالي خورخي مينديز وكيل أعمال اللاعب ووكيل أعمال كريستيانو رونالدو نجم يوفنتوس لحسم صفقة سيلفا في الصيف.

 

ويقدم سيلفا أداء رائع في مانشستر سيتي إذ سجل 7 أهداف لفريقه وصنع مثلهما في الدوري كما سجل 4 أهداف في دوري أبطال أوروبا في الموسم الحالي.

Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

حرب الصفقات.. 6 نجوم يشعلون الصراع بين برشلونة وريال مدريد في الميركاتو الصيفي

الدوري الإنجليزي.. ديفيد سيلفا يحقق رقما مميزا فى مباراة مانشستر سيتي وبورنموث

ترشيحاتنا

أخبار الفن.. الجمهور يطارد أمينة خليل بعد إعلان خطوبتها.. عرض القصة الكاملة لـ قتيل فيلا نانسي عجرم

تطبيق اللائحة عليه.. إداري بورتو يخضع لعقوبات الجبلاية بسبب طاقم تحكيم ودية الإسماعيلي وأسوان

أمينة خليل وياسمين صبري الأبرز.. الفستان الأبيض اختيار النجمات لحفلات الزفاف المنزلية

الكرملين يرد على مشاركة الجيش الروسي في العمليات العسكرية بليبيا

مصير البلدين واحد.. السيسي لـ«قبائل ليبيا»: شعبكم من يحدد مصيره.. ومصر لن تصمت فى مواجهة أي تهديد

التعليم: بدء العام الدراسي الجديد 17 أكتوبر.. وإجازة نصف العام 6 فبراير

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أمينة خليل وياسمين صبري الأبرز.. الفستان الأبيض اختيار النجمات لحفلات الزفاف المنزلية

بـ الكاجوال الجذاب.. نوال الزغبي بإطلالة تخطف الأنظار.. شاهد

رد فعل جنوني.. عميل يشهر سلاحا ناريا في مركز تسوق خلال مشادة بسبب الكمامة