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أخبار العالم

خارجية الوفاق تدعو مجلس الأمن لعقد جلسة استماع بشأن ليبيا

الخميس 16/يوليه/2020 - 05:17 م
صدى البلد
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قسم الخارجي
أعلن المتحدث باسم وزارة الخارجية التابعة لحكومة الوفاق، محمد القبلاوي، اليوم الخميس، أن  الوزارة قدمت من خلال البعثة الدائمة لليبيا بنيويورك طلبًا رسميًا لرئاسة مجلس الأمن لعقد جلسة استماع هذا الشهر للجنة العقوبات وفريق الخبراء الخاص بليبيا.

وأشار القبلاوي إلى أن هناك مساعي لأن تكون  الجلسة بحضور الدول المتورطة في انتهاك حظر السلاح، والتي تدعم الميليشيات والمرتزقة للسيطرة على مقدرات البلاد.

يأتي ذلك بالتزامن مع إعراب مشايخ واعيان القبائل الليبية الممثلة لأطياف الشعب الليبي بكل ربوع البلاد، عن كامل تفويضهم الرئيس عبدالفتاح السيسي  والقوات المسلحة المصرية لحماية السيادة الليبية واتخاذ الاجراءات لتأمين مصالح الأمن القومي لليبيا ومصر ومواجهة التحديات المشتركة وذلك ترسيخا لدعوة مجلس النواب الليبي لمصر للتدخل لحماية الشعب الليبي والحفاظ علي وحدة وسلامة اراضي بلاده.

وقال السفير بسام راضى المتحدث باسم رئاسة الجمهورية، أن الرئيس السيسى  اكد خلال اللقاء الذي عقد تحت شعار "مصر وليبيا .. شعب واحد ... مصير واحد" ان الهدف الاساسي للجهود المصرية علي كل المستويات تجاه ليبيا هو تفعيل الارادة الحرة للشعب الليبي من اجل مستقبل افضل لبلاده وللاجيال القادمة من ابنائه، وإن الخطوط الحمراء التي أعلنها من قبل في سيدي براني هي بالأساس دعوة للسلام وإنهاء الصراع في ليبيا الا ان مصر لن تقف مكتوفة الأيدي في مواجهة أية تحركات تشكل تهديدًا مباشرًا قويًا للأمن القومي ليس المصري والليبي فقط وإنما العربي والإقليمي والدولي.
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