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مرأة

فوائد غير متوقعة لـ ملح البحر على الصحة.. تعرف عليها

الخميس 16/يوليه/2020 - 07:34 م
ملح البحر
ملح البحر
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نهى هجرس
ملح البحر هو ملح غير مفلتر مصنوع مباشرة بتبخر مياه البحر، يستخدم الملح إلى حد كبير في المطبخ ولأغراض طبية، بما أن ملح البحر يخضع لعملية ترشيح أقل، يتم الاحتفاظ بعدد المعادن فيه مثل الصوديوم واليود والمغنيسيوم والبوتاسيوم والكالسيوم والحديد والمنغنيز مقارنة بملح الطعام. أيضا، يمتص الجسم مباشرة المركبات النشطة الموجودة في ملح البحر عند تناولها. 

وكشفًا عن ما قدمه موقع "boldsky" إليكم أبرز فوائد ملح البحر.. 

- يحافظ على توازن المنحل بالكهرباء 
تساعد معادن ملح البحر مثل المغنيسيوم والصوديوم والكالسيوم في الحفاظ على التوازن الكهربائي في الجسم مما يساعد على تحسين الدورة الدموية وقوة العضلات ووظائف الجسم بشكل عام.

- تطبيع ضربات القلب 
يساعد الصوديوم والبوتاسيوم والكلوريد في ملح البحر في استثارة الأعصاب وتقلص العضلات، هذا يساعد على تحسين صحة القلب والأوعية الدموية وتطبيع ضربات القلب. 


- يساعد في الهضم 
يساعد ملح البحر في هضم البروتين ، وينظم الإنزيمات الهضمية ، وإفرازات البنكرياس ويزيد من عدد بكتيريا الأمعاء الجيدة، كل هذه الميزات لملح البحر تساعد في مساعدة مشاكل الجهاز الهضمي وتعزيز فقدان الوزن

- يدير ضغط الدم 
يساعد الصوديوم الموجود في ملح البحر على تنظيم ضغط الدم في الجسم لأنه أحد الشوارد الرئيسية، تقول دراسة أن ملح البحر يساعد على تقليل ضغط الدم الانبساطي وضغط الدم الانقباضي ، وهو أمر جيد لإدارة ارتفاع ضغط الدم. 
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