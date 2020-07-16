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الأوقاف : ستة ملايين جنيه من باب البر للأسر الأولى بالرعاية

الخميس 16/يوليه/2020 - 05:25 م
الأوقاف : ستة ملايين
الأوقاف : ستة ملايين جنيه من باب البر للأسر الأولى بالرعاية
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عبد الرحمن محمد
اعتمد الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف اليوم الخميس صرف مبلغ ستة ملايين جنيه كدفعة أولى للعام المالي الحالي ٢٠٢٠ / ٢٠٢١ م من باب البر والإعانات من الموارد الذاتية للوزارة للأسر الأولى بالرعاية وأصحاب الأمراض المزمنة والمرأة المعيلة المسجلين على قوائم البر بإدارات البر بمديريات الأوقاف على مستوى الجمهورية.

ياتي ذلك بمناسبة عيد الأضحى المبارك أعاده الله على الأمتين العربية والإسلامية بالخير واليمن والبركات والأمن والأمان ، وذلك مع إدراج جميع هذه الأسرة في قوائم الأسرة المستهدفة في مشروع صكوك الأضاحي.

وأكدت الوزارة أن هذا الأمر إسهام من وزارة الأوقاف في التخفيف عن الأسر الأكثر احتياجًا في ظل الظروف الراهنة.
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