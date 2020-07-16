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محافظات

22 مرشحا محتملا يتقدمون لمجلس الشيوخ بالأقصر

الخميس 16/يوليه/2020 - 05:50 م
محكمة الاقصر
محكمة الاقصر
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شمس يونس
أعلن المستشار أيمن هدهد رئيس محكمة الاقصر الابتدائية عن تلقى اللجنة العامة المشرفة على انتخابات مجلس الشيوخ، حتى اليوم الخميس، أوراق 22 مرشحا محتملا،  منذ بدء فتح باب الترشح يوم السبت الماضي ، والذي سوف يستمر إلى يوم 18 من الشهر الحالي.


وأوضح رئيس محكمة الاقصر  أن لجنة استقبال طلبات الترشح، مكونة من رئيس المحكمة بصفته رئيسا للجنة، وعضوية مساعد المحكمة، ومستشار لتمثيل مجلس الدولة ومستشار ممثلا للنيابة الإدارية وهيئة قضايا الدولة، حيث تبحث اللجنة مدى توافر الشروط والمستندات المعلن عنها ومراجعتها وإرسالها عقب ذلك إلى لجنة الفحص مرة أخرى والتأكد من استيفاء الشروط سالفة الذكر.


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وأشار رئيس اللجنة، إلى أنه تمت مراعاة الاجراءات الاحترازية تحسبا لفيروس كورونا، مثل ارتداء الكمامة والجلوس في أماكن متباعدة، إضافة إلى توفير 2 من الموظفين لارشاد المرشحين لمكان تقديم الطلبات وكذلك الأوراق المطلوبة للتقديم.


الجدير بالذكر أن عملية تصويت المصريين بالخارج تجري يومي الأحد والاثنين 9 و10 أغسطس بالتنسيق مع الخارجية في ظل انتشار جائحة فيروس كورونا كوفيد -19 ، من 9 صباحا حتى 9 مساء  وفي الداخل يومي الثلاثاء والأربعاء الموافقين 11 و12 أغسطس المقبل، على أن تعلن نتائج الجولة الأولى في موعد أقصاه 19 أغسطس.


وتجرى جولة الإعادة يومي 6 و7 سبتمبر القادم، للمصريين بالخارج، وفي الداخل يومي 8 و9 سبتمبر، على أن يكون موعد الإعلان النهائي للانتخابات ونشرها في موعد أقصاه الأربعاء 16 سبتمبر.


وتستمر عضوية مجلس الشيوخ لمدة 5 سنوات وفق القانون، تبدأ من تاريخ أول اجتماع له، ويجرى انتخاب المجلس الجديد خلال الستين يوما السابقة على انتهاء مدته.
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