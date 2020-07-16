مستثمرو العاشر : الصناعة الوطنية تلقى مساندة حقيقية من الدولة



أشاد عارف، بالدور الهام الذى تلعبه وزارة التجارة و الصناعة فى دعم المجتمع الصناعى و الاجتماعات الدورية مع ممثلي القطاع لتحديد اولوياته و العمل على تنفيذ قرارات الدولة سريعا.



وأكد عارف ،أن الصناعة قاطرة الرئيسية التى تقود الاقتصاد لتحقيق النمو والتنمية معا فهى المحرك لكل القطاعات والأنشطة الاستثمارية وتساهم فى زيادة القيمة المضافة للموارد الدولة الطبيعية فضلا عن أنها القطاع الاكثر استيعابا وتشغيلا للعمالة.



وطالب عارف ، أن يشمل قرار منع استيراد المنتجات التى لها مثيل محلى كافة القطاعات الصناعية بالقطاع الخاص.



قال الدكتور سمير عارف رئيس جمعية مستثمرى العاشر من رمضان، إن الصناعة الوطنية تلقى مساندة حقيقة من الدولة و هناك استجابة واسعة من الحكومة لمطالب الصناع لتخفيف من التداعيات السلبية لفيروس كورونا على القطاع.واضاف عارف ، فى تصريحات خاصة لـ "صدى البلد " أن قرار رئيس الوزراء بعدم استيراد أي منتج له مثيل محلي سيؤثر بالإيجاب على الصناعة المصرية بالعمل على زيادة تنافسيتها لتلبية احتياجات السوق بمنتجات ذات جودة عالية وأسعار مناسبة افضل من نظيرتها المستوردة وبالتالى زيادة الطلب عليها من جانب المستهلك.أقرا ايضا.. وزيرا التجارة والكهرباء يبحثان تفعيل قانون تفضيل المنتج المحلى فى المشتروات الحكومية والتعديلات المقترحة عليه.. وجامع: نستهدف مساندة الصناعة الوطنية