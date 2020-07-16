أحد مشايخ ليبيا: مصر الدرع الواقي للأمة العربية

قال علي محمد رئيس المجلس الاعلى لقبيلة التبو في ليبيا ، إن الجيش الليبي ما زال يحارب الإرهاب والاحتلال التركي الذي يأكل من خير بلادنا، موضحًا أن هناك جهودا كبيرة لمواجهة ما يهدد ليبيا.





وأضاف خلال كلمته بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي، أن مصر الدرع الواقية للأمه العربية، وأكد أنه يتمنى حوار بين الأشقاء فى ليبيا.





وقدم رئيس المجلس الاعلى لقبيلة التبو في ليبيا، التحية للرئيس عبد الفتاح السيسى ولـ الشعب المصري، على وقوفهم بجانب ليبيا.









وأضاف الرئيس السيسى خلال لقائه بمشايخ وأعيان القبائل الليبية الممثلة لأطياف الشعب الليبي بكل ربوع البلاد، أن مصر لن تدخل ليبيا إلا بطلب من الشعب الليبي، ومصر وليبيا شعب واحد، وأن دعوة حديثه الخاصة بـ سرت و الجفرة خط أحمر هى دعوة للسلام.

مصر تعانى ومازالت تعانى من الإرهاب، مؤكدًا " معندناش أستعداد أن الميليشيات و الجماعات الإرهابية تدخل مصر".

وتابع الرئيس السيسي، أن مصر خلال الفترة الماضية لم تدخل ليبيا رغم وجود ميلشيات بها، و لكن مصر ستتدخل بناء على طلب من الشعب الليبي، وسنخرج بأمر منكم.

ولفت الرئيس السيسي، إلى أن هدف مصر الرئيسي هو دعوة للسلام، ولاستكمال مرحلة التفاوض، وأن تتوقف مرحلة القتال.



أكد الرئيس عبد الفتاح السيسى، أن مصر لن تقف مكتوفة الأيدي في مواجهة أي تحركات تشكل تهديدًا مباشرًا قويًا للأمن القومي ليس المصري والليبي فقط وإنما العربي والإقليمي والدولي.

وتابع الرئيس السيسي أن الخطوط الحمراء التي أعلنتها من قبل في سيدي براني هي بالأساس دعوة للسلام وإنهاء الصراع في ليبيا.

وأشار الرئيس السيسى إلى أن حضور القبائل الليبية إلى بلدهم مصر في هذا التوقيت يبعث رسالة للعالم مفادها وحدة مصير البلدين.

وأكد الرئيس السيسي أن أى تهدي لـ ليبيا يمثل تهديد لمصر، وان أمن واستقرار ليبيا من أمن واستقرار مصر، موضحًا أن " البلاد تتمزق بوجود المليشيات بها ولا تستقر ابدًا" و أن