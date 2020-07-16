AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

توك شو

أحد مشايخ ليبيا: مصر الدرع الواقي للأمة العربية

الخميس 16/يوليه/2020 - 05:58 م
مشايخ ليبيا
مشايخ ليبيا
Advertisements
البهي عمرو
قال علي محمد رئيس المجلس الاعلى لقبيلة التبو في ليبيا، إن الجيش الليبي ما زال يحارب الإرهاب والاحتلال التركي الذي يأكل من خير بلادنا، موضحًا أن هناك جهودا كبيرة لمواجهة ما يهدد ليبيا.

وأضاف خلال كلمته بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي، أن مصر الدرع الواقية للأمه العربية، وأكد أنه يتمنى حوار بين الأشقاء فى ليبيا.

وقدم رئيس المجلس الاعلى لقبيلة التبو في ليبيا، التحية للرئيس عبد الفتاح السيسى ولـ الشعب المصري، على وقوفهم بجانب ليبيا.

ووجه الرئيس عبد الفتاح السيسي، رسالة مهمة للعالم، ولـ الدولة التى تتدخل فى شئون الدول الأخري، وقال إن مصر لديها اقوى جيش فى المنطقة، وفى أفريقيا، ولكن مصر تبحث دائمًا عن الحل السلمي.

وأضاف الرئيس السيسى خلال لقائه بمشايخ وأعيان القبائل الليبية الممثلة لأطياف الشعب الليبي بكل ربوع البلاد، أن مصر لن تدخل ليبيا إلا بطلب من الشعب الليبي، ومصر وليبيا شعب واحد، وأن  دعوة حديثه الخاصة بـ سرت و الجفرة خط أحمر هى دعوة للسلام.

وأكد الرئيس السيسي أن أى تهدي لـ ليبيا يمثل تهديد لمصر، وان أمن واستقرار ليبيا من أمن واستقرار مصر، موضحًا أن " البلاد تتمزق بوجود المليشيات بها ولا تستقر ابدًا" و أن مصر تعانى ومازالت تعانى من الإرهاب، مؤكدًا " معندناش أستعداد أن الميليشيات و الجماعات الإرهابية تدخل مصر".

وتابع الرئيس السيسي، أن مصر خلال الفترة الماضية لم تدخل ليبيا رغم وجود ميلشيات بها، و لكن مصر ستتدخل بناء على طلب من الشعب الليبي، وسنخرج بأمر منكم.

ولفت الرئيس السيسي، إلى أن هدف مصر الرئيسي هو دعوة للسلام، ولاستكمال مرحلة التفاوض، وأن تتوقف مرحلة القتال. 


أكد الرئيس عبد الفتاح السيسى، أن مصر لن تقف مكتوفة الأيدي في مواجهة أي تحركات تشكل تهديدًا مباشرًا قويًا للأمن القومي ليس المصري والليبي فقط وإنما العربي والإقليمي والدولي.

وتابع الرئيس السيسي أن الخطوط الحمراء التي أعلنتها من قبل في سيدي براني هي بالأساس دعوة للسلام وإنهاء الصراع في ليبيا.

وأشار الرئيس السيسى إلى أن حضور القبائل الليبية إلى بلدهم مصر في هذا التوقيت يبعث رسالة للعالم مفادها وحدة مصير البلدين.

Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

السيسى: مصر لن تقف مكتوفة الأيدي في مواجهة أي تهديد مباشر للأمن العربي والإقليمي والدولي

السيسى يلتقى مشايخ وأعيان القبائل الليبية ..ويؤكد التزام مصر بالدفاع عن ليبيا وحالة التكاتف الوطني بين البلدين

مصير البلدين واحد.. السيسي لـ«قبائل ليبيا»: شعبكم من يحدد مصيره.. ومصر لن تصمت فى مواجهة أي تهديد

نتمنى لكم الخير والسلام .. السيسي: حريصون على عدم التدخل فى الشأن الليبى

السيسي للقبائل الليبية: سندخل بلادكم بناء على طلب منكم وسنخرج بأمر منكم

السيسي: نمتلك أقوى جيش فى المنطقة وأفريقيا ولكن نبحث دائمًا عن الحل السلمي

ترشيحاتنا

مكافحة الإخلال بالامتحانات.. النواب يقر 9 قوانين نهائيا الأسبوع المقبل

السيسي: سندخل ليبيا بطلب منكم .. ولن نخرج إلا بأمركم .. فيديو

السيسي للقبائل الليبية: مصر تهدف لتفعيل الإرادة الحرة للشعب الليبي

السيسى: مصر لن تقف مكتوفة الأيدي في مواجهة أي تهديد مباشر للأمن العربي والإقليمي والدولي

الصحة تنصح بتناوله.. 10 فوائد لـ البطيخ

ممنوع الإعلان.. أول تعليق من وزير التموين عن أزمة الزمالك ولقب نادي القرن

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بعد إعلان خطوبتها.. 10 صور تكشف جرأة فساتين أمينة خليل.. شاهد

زي المطاعم.. طريقة عمل سكالوب الدجاج

بإطلالة صيفية.. كارولين عزمي تبهر متابعيها في أحدث ظهور لها