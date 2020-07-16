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أخبار العالم

منتظر الزيدي الكوري... رجل يحاول ضرب رئيس كوريا الجنوبية بالحذاء

الخميس 16/يوليه/2020 - 05:36 م
صدى البلد
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قسم الخارجي
حاول رجل ضرب الرئيس الكوري الجنوبي، مون جيه إن، بالحذاء أثناء خروجه من مبنى البرلمان.


وذكرت وسائل إعلام كورية جنوبية أن الحادث وقع عندما أقدم رجل يدعى جونغ، على خلع حذائه وألقى به على الرئيس الكوري الجنوبي، إلا أنه لم يصبه.


ولفتت الوكالة إلى أنه تم اعتقال الرجل، وقال: "ألقيت الحذاء على الرئيس مون جيه إن، أردت منه أن يشعر بالعار".


جدير بالذكر أن الصحفي العراقي منتظر الزيدي قام بضرب  الرئيس الأمريكي الأسبق جورج دبليو بوش بالحذاء عام 2008 خلال مؤتمر صحفي مع رئيس الوزراء العراقي السابق، نوري المالكي.


وتم إيداع الزيدي في السجن لقضاء عقوبة مدتها 3 سنوات، لكنه تم الافراج عنه بعد مضي 6 أشهر نظرا لحسن سيره وسلوكه.

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