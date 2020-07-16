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رياضة

خروج مدرب حراس مرمى الألومنيوم من العزل المنزلي

الخميس 16/يوليه/2020 - 05:34 م
أحمد العجل
أحمد العجل
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رباب الهوارى
أعلن أحمد حسن العجل مدرب حراس مرمى الألومنيوم السابق عبر صفحته الشخصية بمواقع التواصل الاجتماعي ،عن شفاءه من فيروس كورونا وخروجه من العزل المنزلي .

وكتب أحمد العجل علي صفحته الشخصية "فيس بوك "قائلا: " اللهم لك الحمد على نعمة الشفاء، بعد ٣ اسابيع تغلبنا علي أصعب موقف في حياتنا، أنا وأسرتي في شقه صغيرة نواجه فيروس لعين".

وتابع:" اللهم أشفي كل المرضي وإحفظ البشرية من كل سوء".

وأضاف:" بأمر الدكتور نقدر احنا الخمسه نتكلم ونتونس ببعض، شكرا لدعوات المخلصين الطيبين، شكرا للجميع " 

وأكد أحمد العجل  بأن الحالة الصحية له قد تحسنت خلال الأيام الماضية، وأن التحاليل الخاصة به أثبتت سلبية النتائج مرتين علي مدار 48 ساعة ليتعافى تماما ويغادر العزل المنزلي .

وكان  مدرب حراس المرمى لنادي الألومنيوم السابق ، أصيب مؤخرا بفيروس كرونا المستجد ،بعد اجراء التحاليل التى جاءت ايجابية ، وتم عمل عزل منزلي له ، لتلقي العلاج الخاص له.
خروج مدرب حراس مرمى الألومنيوم من العزل المنزلي
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