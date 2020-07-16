خروج مدرب حراس مرمى الألومنيوم من العزل المنزلي

أعلن أحمد حسن العجل مدرب حراس مرمى الألومنيوم السابق عبر صفحته الشخصية بمواقع التواصل الاجتماعي ،عن شفاءه من فيروس كورونا وخروجه من العزل المنزلي .
وكتب أحمد العجل علي صفحته الشخصية "فيس بوك "قائلا: " اللهم لك الحمد على نعمة الشفاء، بعد ٣ اسابيع تغلبنا علي أصعب موقف في حياتنا، أنا وأسرتي في شقه صغيرة نواجه فيروس لعين".
وتابع:" اللهم أشفي كل المرضي وإحفظ البشرية من كل سوء".
وأضاف:" بأمر الدكتور نقدر احنا الخمسه نتكلم ونتونس ببعض، شكرا لدعوات المخلصين الطيبين، شكرا للجميع "
وأكد أحمد العجل بأن الحالة الصحية له قد تحسنت خلال الأيام الماضية، وأن التحاليل الخاصة به أثبتت سلبية النتائج مرتين علي مدار 48 ساعة ليتعافى تماما ويغادر العزل المنزلي .
وكان مدرب حراس المرمى لنادي الألومنيوم السابق ، أصيب مؤخرا بفيروس كرونا المستجد ،بعد اجراء التحاليل التى جاءت ايجابية ، وتم عمل عزل منزلي له ، لتلقي العلاج الخاص له.