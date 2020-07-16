خروج مدرب حراس مرمى الألومنيوم من العزل المنزلي

أعلن أحمد حسن العجل مدرب حراس مرمى الألومنيوم السابق عبر صفحته الشخصية بمواقع التواصل الاجتماعي ،عن شفاءه من فيروس كورونا وخروجه من العزل المنزلي .





وكتب أحمد العجل علي صفحته الشخصية "فيس بوك "قائلا: " اللهم لك الحمد على نعمة الشفاء، بعد ٣ اسابيع تغلبنا علي أصعب موقف في حياتنا، أنا وأسرتي في شقه صغيرة نواجه فيروس لعين".





وتابع:" اللهم أشفي كل المرضي وإحفظ البشرية من كل سوء".





وأضاف:" بأمر الدكتور نقدر احنا الخمسه نتكلم ونتونس ببعض، شكرا لدعوات المخلصين الطيبين، شكرا للجميع "





وأكد أحمد العجل بأن الحالة الصحية له قد تحسنت خلال الأيام الماضية، وأن التحاليل الخاصة به أثبتت سلبية النتائج مرتين علي مدار 48 ساعة ليتعافى تماما ويغادر العزل المنزلي .



