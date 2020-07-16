اهم الاخبار.. لقاء الرئيس السيسي مع القبائل الليبية.. موعد بداية العام الدراسي الجديد.. خطوبة أمينة خليل

نشر موقع صدى البلد الإخباري عددا من الأخبار والموضوعات الهامة نستعرضها من خلال التقرير التالي .
السيسي للقبائل الليبية: مصر تهدف لتفعيل الإرادة الحرة للشعب الليبي
التقي الرئيس عبد الفتاح السيسي صباح اليوم، بمشايخ أعيان القبائل الليبية الممثلة لأطياف الشعب الليبي بكل ربوع البلاد.. للمزيد اضغط هنا
التعليم: بدء العام الدراسي الجديد 17 أكتوبر.. وإجازة نصف العام 6 فبراير
ترأس الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، اليوم الخميس، اجتماع المجلس الأعلى للتعليم قبل الجامعي (عبر الفيديو كونفرانس) لمناقشة القرارات الخاصة.. مزيد من التفاصيل هنا
بعد ضربة موجعة لإخوان تونس.. بيان غاضب من النهضة وتحذير للفخفاخ
أقدم رئيس حكومة تسيير الأعمال التونسي إلياس الفخفاخ أمس الأربعاء على إقالة جميع وزراء حركة النهضة، بعد ساعات قليلة من تقديم استقالته كرئيس للوزراء واستمراره رئيسًا لحكومة تسيير أعمال لحين تشكيل حكومة جديدة.. للمزيد اضغط هنا
إلكتروني بنظام الكتاب المفتوح.. وزير التعليم يكشف ملامح امتحان الثانوية العامة للعام المقبل 2020-2021
أكد الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني ، أن المرحلة الثانوية في العام الدراسي المقبل.. للمزيد اضغط هنا
قرار إنجليزي يؤجل حفل تكريم محمد صلاح في مصر
اعتذر محمد صلاح، لاعب ليفربول، عن عدم الحضور إلى القاهرة لحضور حفل تكريمه الذي ينوي الاتحاد المصري لكرة القدم إقامته، بعد تتويج صلاح مع الريدز بلقب الدوري الإنجليزي.. للمويد اضغط هنا
زمن الميليشيات والمرتزقة الانكشارية ولّى.. قرقاش يحذر المتواطئين مع أردوغان ضد ليبيا والعرب
اعتبر وزير الشؤون الخارجية الإماراتي أنور قرقاش، بأنه "لا يمكن أن يكون عالمنا العربي مشاعا للتدخل الإقليمي دون حساب أو عقاب.. للمزيد اضغط هنا
لن تتوقع.. 2000 جنيه سعر فستان أمينة خليل في حفل خطوبتها.. صور
احتفلت مساء أمس الفنانة الشابة أمينة خليل بحفل خطوبتها في أجواء عائلية مقتصرة فقط على الأهالي والمقربين، وقد تداول مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعى صورا من الحفل.. للمزيد اضغط هنا