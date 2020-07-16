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رياضة

استعدادا لعودة الدوري.. نادي مصر يخوض 5 مواجهات ودية

الخميس 16/يوليه/2020 - 06:27 م
خالد جلال وأمير عزمي
خالد جلال وأمير عزمي
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محمد السعيد
يدخل نادي مصر معسكرا مغلقا ابتداء من 20 يوليو الجاري، استعدادا لعودة مسابقة الدوري الممتاز.


ومن المقرر أن يخوض نادي مصر 5 مواجهات ودية، خلال المعسكر المغلق، حيث سيواجه مصر المقاصة والإسماعيلي وإنبي والجونة  وطلائع الجيش.


يذكر أن اتحاد الكرة حدد  6 أغسطس المقبل، موعدا لاستئناف مسابقة الدوري الممتاز، بعد توقف طويل، بسبب فيروس كورونا المستجد.


ومن المقرر أن يعلن اتحاد الكرة خلال الأيام القليلة المقبلة، عن جدول باقي مباريات الدوري وأماكن إقامتها.


ويحتل نادي مصر المركز الـ 18 في جدول مسابقة الدوري العام برصيد 11 نقطة.


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