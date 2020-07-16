AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار العالم

محادثات فرنسية روسية بشأن الوضع في ليبيا

الخميس 16/يوليه/2020 - 05:58 م
صدى البلد
Advertisements
قسم الخارجي
قال وزارة الخارجية الفرنسية، اليوم الخميس، إن هناك محادثات بين باريس وموسكو حول الملف الليبي.


ومن جهتها حذرت وزارة الخارجية الروسية من أن غياب السلام المستدام في ليبيا سيجلب مزيدا من الدمار إلى هذه البلاد، فضلا عن خطر تصعيد التدخلات الخارجية في النزاع.


ونقلت وكالة نوفوستي الروسية عن الناطقة الرسمية باسم الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، قولها خلال موجز صحفي عقدته اليوم الخميس، إن عدم إحلال سلام مستدام في ليبيا "يهدد بسقوط مزيد من الضحايا بين المدنيين وإلحاق مزيد من الأضرار بالبنى التحتية الاجتماعية والاقتصادية، مع زيادة خطر استمرار تدويل النزاع".


وأشارت الخارجية الروسية إلى القرار الذي تبناه مؤخرا مجلس النواب الليبي برئاسة عقيلة صالح، وهو تفويض مصر بالتدخل عسكريا في ليبيا بغية حفظ أمن البلدين القومي.


Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

ترحيب بتسوية النزاع واستعادة السلام .. روسيا: مصر قدمت مبادرة مهمة لإنهاء الأزمة في ليبيا

عقيلة صالح في جنيف لبحث الأوضاع في ليبيا

ترشيحاتنا

انسداد مجرى الهواء.. كل ما تريد معرفته عن الورم الحليمي

أمينة خليل وياسمين صبري الأبرز.. الفستان الأبيض اختيار النجمات لحفلات الزفاف المنزلية

تدريبات الأهلي.. كهربا يستعرض مهارته ويحرز هدفا عالميا في شباك الشناوي

السيسي للقبائل الليبية: مصر تهدف لتفعيل الإرادة الحرة للشعب الليبي

لن تتوقع.. 2000 جنيه سعر فستان أمينة خليل في حفل خطوبتها.. صور

الخطيب يتقدم بالبلاغ رقم 11 ضد ئيس نادى الزمالك

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بعد إعلان خطوبتها.. 10 صور تكشف جرأة فساتين أمينة خليل.. شاهد

زي المطاعم.. طريقة عمل سكالوب الدجاج

بإطلالة صيفية.. كارولين عزمي تبهر متابعيها في أحدث ظهور لها