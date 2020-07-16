محادثات فرنسية روسية بشأن الوضع في ليبيا

قال وزارة الخارجية الفرنسية، اليوم الخميس، إن هناك محادثات بين باريس وموسكو حول الملف الليبي.









ومن جهتها حذرت وزارة الخارجية الروسية من أن غياب السلام المستدام في ليبيا سيجلب مزيدا من الدمار إلى هذه البلاد، فضلا عن خطر تصعيد التدخلات الخارجية في النزاع.









ونقلت وكالة نوفوستي الروسية عن الناطقة الرسمية باسم الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، قولها خلال موجز صحفي عقدته اليوم الخميس، إن عدم إحلال سلام مستدام في ليبيا "يهدد بسقوط مزيد من الضحايا بين المدنيين وإلحاق مزيد من الأضرار بالبنى التحتية الاجتماعية والاقتصادية، مع زيادة خطر استمرار تدويل النزاع".









وأشارت الخارجية الروسية إلى القرار الذي تبناه مؤخرا مجلس النواب الليبي برئاسة عقيلة صالح، وهو تفويض مصر بالتدخل عسكريا في ليبيا بغية حفظ أمن البلدين القومي.







