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فن

كواليس أول أيام تصوير فيلم "قبل الأربعين".. صور

الخميس 16/يوليه/2020 - 08:02 م
صدى البلد
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محمد نحلة - سعيد فراج

انطلق تصوير أول أيام فيلم " قبل الأربعين" بالديكور الأول في أحد العمارات السكنية بمنطقة حدائق القبة ويتم استئناف باقي تصوير أيام العمل تباعا وذلك علي مدار فترات متقاربة وفي أماكن تصوير مختلفه.


يشار أن أولي مشاهد تصوير العمل جمعت كل من الفنان إيهاب فهمي وأحمد جمال سعيد ومحمد علي رزق ومعتز هشام ولبني ونس وجميل برسوم ومجموعة من الوجوه الصاعدة.


كشف فهمي بأنه يسعي من خلال فيلم "قبل الأربعين" إلي توصيل رسالة فنية هدفها تعزيز القيم والمبادئ وذلك في إطار العادات والتقاليد المصرية وغيرها.


أضاف فهمي بأن لوكيشن تصوير العمل يدور بعده تحفيزات وعوامل إيجابية من قبل المنتج شادي صبره وذلك بتوفير كافة الإجراءات الاحترازية داخل بلاتوه التصوير جائحة فيروس كورونا واتباع الإجراءات الوقائية اللازمة لجميع فريق العمل للمرور بسلام مما يساعد ذلك على الاستقرار والراحة النفسية لكي يخرج العمل فى أفضل صورة لتليق بالجمهور المصري العريق.


أكد المنتج شادي صبره بأنه يراهن علي تقديم خلطه فنيه ستحدث طفرة في السينما المصرية والعربية مما يتوقع للعمل حين عرضه بدور العرض السينمائي بتحقيق نقد إيجابي من قبل جميع الجهات الإعلامية والصحفية والجمهور مما يؤدي ذلك إلي إرتفاع ملحوظ في الإيرادات بشكل مستمر وغيرها.


تدور فكره "قبل الأربعين" في إطار رعب نفسي ومستند أحداثه من أحداث تمت بالفعل مما يشار بأنها أحداث واقعية لما يمر به الإنسان من مواقف حقيقية وغيرها من الأحداث الذي سترونها أثناء المشاهدة.


جدير بالذكر بأن فيلم " قبل الأربعين " يتضمن كوكبة ونخبة من النجوم إلا وهم الفنانة داليا مصطفي ، بسمه ، هاله فاخر ، إيهاب فهمي ، أحمد جمال سعيد ، محمد علي رزق ، سامى مغاوري ، معتز هشام ، لبني ونس ، جميل برسوم وآخرين وهو من إنتاج شركة بروماكس للإنتاج والتوزيع السينمائي للمنتج شادي صبره ومدير تنفيذي محمد كامل ومنتج فني هاني حليم ومستشار إعلامي حسام صلاح ومن قصة وسيناريو وحوار أحمد عثمان وإخراج معتز حسام.

كواليس أول أيام تصوير فيلم "قبل الأربعين".. صور
كواليس أول أيام تصوير فيلم "قبل الأربعين".. صور
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