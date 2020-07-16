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رياضة

على طريقة الأهلي والزمالك..اتحاد جدة يصدر بيانا لحماية علامته التجارية

الخميس 16/يوليه/2020 - 06:40 م
صدى البلد
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عمر سلامة

أطلق نادي اتحاد جدة بيانًا رسميًا، للتأكيد على ضرورة حفظ حقوق الملكية الفكرية للعلامات التجارية المسجلة تحت ملكية النادي.

 

ونشر الاتحاد بيانه، عبر الحساب الرسمي بموقع التدوينات القصيرة "تويتر"، والذي جاء كالآتي..

 

"انطلاقًا من حرصنا على حفظ حقوق الملكية الفكرية للعلامات التجارية المسجلة رسميًا تحت ملكية النادي، فإننا نوضح للجميع أننا لم نمنح أي ترخيص لأي شركة أو جهة لاستخدام العلامة التجارية للنادي بعد أن كان ممنوحًا لشركة اتحادات ايبان المحدود (S-team) ، والتي قرر النادي مؤخرًا سحب الترخيص منها لأسباب قانونية.

 

كما نوضح للعموم بأن النادي يتابع في الفترة الحالية المتاجر الأرضية والإليكترونية التي تستغل شعار النادي وعلامته التجارية دون ترخيص؛ وذلك لاتخاذ الإجراءات القانونية والقضائية تجاههم وحفظ حقوق النادي.

 

وقد تم مؤخرًا إغلاق أحد المتاجر الإليكترونية وذلك عبر ممثلنا القانوني، وأخذ تعهد كتابي منه بعدم البيع لمنتجات النادي دون ترخيص من النادي، كما أنه تم البدء في التواصل مع الهيئة السعودية للملكية الفكرية ورفع أسماء الحسابات التي تستغل حقوق النادي في منصات التواصل الاجتماعي دون إذن كتابي لاتخاذ الإجراءات الرسمية حيالها.

 

لذلك نأمل من الجميع مراعاة ذلك، والتقيد بالأنظمة والقوانين التي تحفظ حقوق الجميع."

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