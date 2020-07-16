الزمالك يهنئ محمد عبد الغني بعيد ميلاده .. شاهد

هنأت الصفحة الرسمية لنادي الزمالك لاعب الفريق محمد عبد الغني بعيد ميلاده ال 27 .





ونشرت الصفحة الرسمية صورة محمد عبد الغني وعلقت قائلة "عيد ميلاد سعيد لاعبنا محمد عبد الغني كل عام وانت بخير".





نجح مسؤولو نادي الزمالك في التوصل لاتفاق مع محمد عبد الغني مدافع الفريق بشأن تمديد تعاقد المدافع مع القلعة البيضاء خلال الفترة الحالية في ظل تمسك الجهاز الفني بقيادة الفرنسي كارتيرون بخدمات المدافع في الفترة الحالية.













ومدد المدافع تعاقده مع القلعة البيضاء لمدة ثلاثة مواسم جديدة، مع تعديل عقده ماديا في ظل تألقه مع الفريق في الفترة الماضية.



