AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

رياضة

الزمالك يهنئ محمد عبد الغني بعيد ميلاده .. شاهد

الخميس 16/يوليه/2020 - 06:38 م
محمد عبد الغني
محمد عبد الغني
Advertisements
مصطفى كرم
هنأت الصفحة الرسمية  لنادي الزمالك لاعب الفريق محمد عبد الغني بعيد ميلاده ال 27 .

ونشرت الصفحة الرسمية صورة محمد عبد الغني وعلقت قائلة "عيد ميلاد سعيد لاعبنا محمد عبد الغني كل عام وانت بخير". 

نجح مسؤولو نادي الزمالك في التوصل لاتفاق مع محمد عبد الغني مدافع الفريق بشأن تمديد تعاقد المدافع  مع القلعة البيضاء خلال الفترة الحالية في ظل تمسك الجهاز الفني بقيادة الفرنسي كارتيرون بخدمات المدافع في الفترة الحالية.



ومدد المدافع تعاقده مع القلعة البيضاء لمدة ثلاثة مواسم جديدة، مع تعديل عقده ماديا في ظل تألقه مع الفريق في الفترة الماضية.

وعقد مسؤولو الزمالك جلسة مع اللاعب في الساعات القليلة الماضية بحضور وكيله ميدو حزين تم خلالها الاتفاق على التفاصيل الخاصة بتمديد عق اللاعب لمدة ثلاثة مواسم قادمة بخلاف الموسمين المتبقيين في عقد المدافع.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

حازم إمام يؤجل البت في الرحيل عن الزمالك

الزمالك: النادي لم يتلق عروضا للتخلي عن طارق حامد

مفاجأة جديدة بشأن قضية خالد بوطيب ضد الزمالك

محمد عبد الغني يوقع عقود التجديد للزمالك على بياض.. تفاصيل

رسميا.. الزمالك يجدد عقد محمد عبد الغني 3 مواسم

ترشيحاتنا

أول رد فعل من لاعب النصر السعودي بعد رحيله عن الفريق

هل ينتقل فيروس كورونا عن طريق العين مباشرة؟.. طبيب يجيب

التعليم: بدء العام الدراسي الجديد 17 أكتوبر.. وإجازة نصف العام 6 فبراير

بـ 23 ألف دولار أمريكي.. حلا الترك تتلقى سيارة هدية من جدتها

زي المطاعم.. طريقة عمل سكالوب الدجاج

صابرين توجه رسالة دعم للرئيس والجيش المصري

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

الحصانة غير دائمة.. هل يصاب الإنسان بكورونا مرتين؟

سائح مثير للشغب يسعل في وجه زبائن مطعم بعد ادعائه الإصابة بـ كورونا

لو معندكش تكييف.. 5 طرق للحصول على الهواء البارد بشكل طبيعي