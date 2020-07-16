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فن

صور.. كواليس أول أيام تصوير فيلم "قبل الأربعين"

الخميس 16/يوليه/2020 - 06:39 م
فيلم قبل الأربعين
فيلم قبل الأربعين
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سعيد فراج
انطلق تصوير أول أيام فيلم قبل الأربعين، بالديكور الأول في إحدى العمارات السكنية بمنطقة حدائق القبة. ويتم استئناف باقي تصوير أيام العمل تباعا وذلك علي مدار فترات متقاربة وفي أماكن تصوير مختلفة.


يشار إلى أن أول مشاهد تصوير العمل جمعت كلا من الفنان إيهاب فهمي وأحمد جمال سعيد و محمد علي رزق ومعتز هشام ولبني ونس وجميل برسوم ومجموعة من الوجوه الصاعدة.


كشف فهمي بنه يسعي من خلال فيلم "قبل الأربعين" إلي توصيل رسالة فنيه هدفها تعزيز القيم والمبادئ داخل قلوب الجماهير وذلك في إطار العادات والتقاليد المصريه وغيرها.


أضاف فهمي بأن لوكيشن تصوير العمل يدور بعدة تحفيزات وعوامل ايجابيه من قبل المنتج شادي صبره وذلك بتوفير كافة الإجراءات الإحترازية داخل بلاتو التصوير لجائحة فيروس كورونا واتباع الإجراءات الوقائية اللازمة لجميع فريق العمل للمرور بسلام مما يساعد ذلك علي الاستقرار والراحة النفسية لكي يخرج العمل فى أفضل صورة لتليق بالجمهور المصري العريق.


أكد المنتج شادي صبره أنه يراهن علي تقديم خلطه فنيه ستحدث طفره في السينما المصريه والعربيه مما يتوقع للعمل حين عرضه بدور العرض السينمائي بتحقيق نقد إيجابي من قبل جميع الجهات الإعلامية والصحفية والجمهور مما يؤدي ذلك إلي إرتفاع ملحوظ في الإيرادات بشكل مستمر وغيرها.


تدور فكره "قبل الأربعين" في إطار رعب نفسي ومستند أحداثه من أحداث تمت بالفعل مما يشار بأنها أحداث واقعيه لما يمر به الإنسان من مواقف حقيقية وغيرها من الأحداث الذي سترونها أثناء المشاهده .


جدير بالذكر أن فيلم " قبل الأربعين " يتضمن كوكبة ونخبة من النجوم وهم الفنانة داليا مصطفي ، بسمه ، هاله فاخر ، إيهاب فهمي ، أحمد جمال سعيد ، محمد علي رزق ، سامى مغاوري ، معتز هشام ، لبني ونس ، جميل برسوم وآخرون. وهو من إنتاج شركة بروماكس للإنتاج والتوزيع السينمائي للمنتج شادي صبره ومدير تنفيذي محمد كامل ومنتج فني هاني حليم ومستشار إعلامي حسام صلاح ومن قصة وسيناريو وحوار أحمد عثمان وإخراج معتز حسام.
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